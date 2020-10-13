俄羅斯美女演員撞樣關之琳？　網民激讚氣質更勝一籌

關之琳被封為「香江第一美女」，美貌不容置疑，現年58歲風韻猶存，身材與外貌都保養得宜。有網民發現，某位俄羅斯女演員竟然跟關之琳撞樣，仲話前者氣質更勝一籌，究竟呢位女星的美貌有幾驚為天人？

不少網民話Marina Aleksandrova似關之琳，又有少少似郭羨妮，大家點睇？（IG圖片）

現年38歲的Marina Aleksandrova出生於匈牙利，1992年以童星身份拍攝首部電影，到2000年直式入行成為演員，多年來的代表作為於劇集《Ekaterina》中飾演18世紀俄羅斯女皇葉卡捷琳娜，一演就5年。劇情講述葉卡捷琳娜如何由德國公主，一步一步成為俄羅斯史上在位時間最長的女皇。

Marina Aleksandrova憑《Ekaterina》一劇爆紅，更吸引到內地觀眾注意。（劇照）

Marina Aleksandrova以外貌及演技將葉卡捷琳娜一角發揮得淋漓盡致，網民大讚她的眼神演技出色，而內地觀眾就話該劇劇情十分緊湊，在「豆瓣網」獲得逾9分超高評價，戲稱它是俄版《甄嬛傳》，而Marina亦憑這部作品獲得俄羅斯聯邦功勳藝術家榮譽。

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