《生化危機》電影版正式重啟　網民嫌棄女主角顏值急跌？

改編自電子遊戲的《生化危機》電影系列於2016年推出最終章《生化危機：終極屍殺》（Resident Evil: The Final Chapter）後，結長達14年的電影旅程。之前不下一次有消息傳出，《生化危機》電影版將會重啟，近日這個消息終於落實，連卡士與劇情大綱都曝光！

曾獲選全球百大最性感女士的Kaya，竟遭網民嫌棄唔夠靚同冇星味。（Getty Images）

更多Kaya Scodelario靚相

+ 5 + 5 + 5

據外媒報導，重啟版《生化危機》電影系列將更忠於原著，演員名單亦大翻新，上一任女主角美娜祖華維茲（Milla Jovovich）不會回歸，換上《移動迷宮》系列女星Kaya Scodelario，飾演新一代女主角Claire Redfield，另外仲有Hannah John-Kamen、Robbie Amell及Neal McDonough等全新演員班底。美娜祖華維茲的角色形象深入民心，要超越她當然有難度，但不少網民現已嫌棄Kaya唔夠班，又指她唔夠靚同冇星味。

《生化危機》系列成為美娜祖華維茲的代表作之一。（劇照）

重溫更多《生化危機》經典劇照

+ 4 + 4 + 4

導演Johannes Roberts執導過《鯊海47米》（47 Meters Down）系列，擅場處理緊張刺激的動作場面，他表示劇情回到遊戲最初兩代的內容，希望能找回那種發自內心的驚嚇體驗，不過詳細劇情尚未曝光，只提到背景設定為1998年的浣熊市（Raccoon City）。