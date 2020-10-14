《WandaVision》「紅女巫」現身補拍片場　百變造型襯性感漁網襪

去年上映的Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟4：終局之戰》，當中幾位初代復仇者都功成身退，接著最令大家關注之一的作品就要數到由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）等主演的Marvel劇集《WandaVision》。在影迷等得心急之際，最近就有粉絲在網上貼出相信是「紅女巫」現身補拍現場的相片，伊莉莎伯奧遜更性感穿上網襪又勁換髮色。

由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）等主演的Marvel劇集《WandaVision》。（《WandaVision》劇照）

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首部Marvel劇集《WandaVision》上月公開了第一條正式預告，當時已令影迷相當驚喜，更抽絲剝繭分析預告藏下的玄機。

《WandaVision》由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）等主演，早前曾在亞特蘭大的片場補拍，主角「紅女巫」現身時的造型百變。

劇集《WandaVision》的時間設定在《復仇者聯盟 4：終局之戰》之後。（《WandaVision》劇照）

劇集《WandaVision》的時間背景是在《復仇者聯盟 4：終局之戰》之後，講述「紅女巫」與「幻視」在鄉村過著平凡的生活。在這次曝光的片場補拍照片可見，「紅女巫」換了多款不同顏色的假髮，穿上性感的貼身跳舞服裝，又配上黑色網襪，相當有魅力。

男主角「幻視」也有現身補拍現場，今次他同樣有百變的造型，劇集的內容相信更會揭曉Marvel電影宇宙未來更多方向，影迷都在Twitter上表示很期待這部新作上架。