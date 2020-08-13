【Marvel】Marvel隊長傳呼機藏彩蛋　或連繫《WandaVision》劇集

由奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）飾演的Marvel隊長（Captain Marvel）在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）雖然未有登場，但相信影片都會記得當時Nick Fury手上的傳呼機。最終Marvel隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）登場。近日有網民發現官方傳呼機原來暗藏彩蛋，只不過當時傳呼機的畫面一閃即逝，所以才沒有發現此重要線索。

Marvel隊長與Nick Fury首次在《Marvel隊長》中合作。（《Marvel隊長》劇照）

猶記得在去年上映的《Marvel隊長》（Captain Marvel），Marvel隊長與當時仍是年輕的神盾局特工Nick Fury合作，化解了一場宇宙危機。Marvel隊長在離開地球前，將自己改良過的傳呼機交給Nick Fury，還叮囑他只限能在緊急情況時才可呼叫，而她之後帶領所有斯克魯爾族族人離開地球尋找新家園。

Marvel隊長在離開地球前，將自己改良過的傳呼機交給Nick Fury。（《Marvel隊長》劇照）

之後《Marvel隊長》的片尾片段銜接《復仇者聯盟3》的片尾片段，後者當時講述Nick Fury在化灰前拿出傳呼機尋求Marvel隊長的協助，而前者當時見到沒有化灰的美國隊長、黑寡婦、變形俠醫及戰爭機器正懊惱這傳呼機有甚麼作用時，Marvel隊長突然現身，並詢問眾人：「Fury在哪裡？」

由於Nick Fury化灰，所以當時復仇者不知道此傳呼機有何作用。（《Marvel隊長》劇照）

近日有網民發現官方的傳呼機竟暗藏重要線索，而且關係到Marvel電影宇宙第四階段。據該名網民指出，Marvel隊長的傳呼機背後原來印有Sentient World Observation and Response Department（S.W.O.R.D.），即天劍局，又稱知性世界觀測與應對局，而《WandaVision》劇集在較早前流出的片場照中都證實了天劍局將在劇集中出現。

近日有網民發現Marvel隊長的傳呼機原來是來自天劍局。（網上圖片）

在原著漫畫中，天劍局是一個反恐組織兼情報機構，著名成員包括變種特攻的藍獸、復仇者的女蜘蛛俠（Spider-Woman）、Lockheed及兩名特工Abigail Brand與Henry Peter Gyrich等。