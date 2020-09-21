【WandaVision】艾美獎期間公開正式預告　Google劇透重要信息？

Marvel Studios日前宣布劇集《WandaVision》落實於本年內在迪士尼串流平台上架，但未有確定上架日期，相隔幾日這部劇集的正式預告在艾美獎直播期間登場，1分20秒的片段中充滿懸疑暗黑的氣氛，一切似是紅女巫幻想出來，令粉絲大感期待。

紅女巫被質問過去的事情時面有難色，無法解釋眼前一切從何而來，或證明都是她幻想出來。（影片截圖）

預告前半分鐘為黑白畫面，看到紅女巫（Scarlet Witch）跟愛人幻視（Vision）的美好生活，直至二人被質問到過去的一些事情時，答不出又面露難色，氣氛變得緊張起來，之後畫面突然變成彩色，幻視的人樣消失露出真身，他跟一名駕車女子對話，對方問他：「我是否死了？」，他否認並問何出此言，女人爆出一句：「因為你已經死了！」，繼而瘋狂奸笑。

更多預告畫面

+ 15 + 15 + 15

相信觀眾看到這裡都會跟幻視一樣大感驚訝，究竟《WandaVision》的世界是否由紅女巫幻想出來呢？之前有分析指，《WandaVision》是為了漫畫「House of M」的情節而鋪路，漫畫中紅女巫因為喪子而精神崩潰，以其超能力創造出一個幻想世界，最後發展成跟變種人（mutants）的戰爭，連繫到「變種特攻」，估計MCU中紅女巫因幻視死去而變得瘋狂，劇情會有改動。

Google上的《WandaVision》演員名單驚現《變種特攻》電影系列中飾演「快銀」（Quicksilver）的演員Evan Peters。（網上截圖）

而小編發現Google顯視《WandaVision》的演員名單中，竟然出然在《變種特攻》電影系列中飾演「快銀」（Quicksilver）的演員Evan Peters，雖然未知真假，但MCU的「快銀」是由Aaron Taylor-Johnson飾演，而且在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中已死去。假若Evan Peters真的加盟，證明變種特攻將會在MCU正式登場。