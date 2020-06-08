【WandaVision】「紅女巫」劇集撞名　萬達集團擬控告迪士尼侵權

雖然粉絲都習慣稱呼伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）在Marvel電影宇宙的角色為紅女巫（Scarlet Witch），但礙於紅女巫的版權仍在FOX手上，所以自2015年上映的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）直到去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），其角色名稱為溫黛（Wanda Maximoff）。近日外國傳媒透露，萬達集團（Wanda Group）計劃對迪士尼的劇集《WandaVision》提控，指侵犯「Wanda」的商標版權。

由伊莉莎伯奧遜飾演的紅女巫在《美國隊長2》片尾客串登場。（《美國隊長2》劇照）

由美國女星伊莉莎伯奧遜飾演的紅女巫由《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）開始登場，但當時紅女巫只在電影片尾片段現身，其名稱當時仍然沒有披露。直到《復仇者聯盟2》，紅女巫開始成為重要角色，之後還加入復仇者聯盟。雖然粉絲都習慣稱呼伊莉莎伯奧遜的角色為紅女巫，但奈何角色版權存在爭議，所以戲中一直稱呼她為溫黛。

點擊下圖即睇紅女巫靚相！

+ 16 + 15 + 14

紅女巫在《復仇者聯盟2》開始成為Marvel電影宇宙重要一員。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

久而久之，Marvel Studios在去年宣布籌備幻視及紅女巫的劇集，而劇集名稱為《WandaVision》，預計會在今年12月首播。日前外國傳媒突然爆料，指萬達集團有意對即將上映的《WandaVision》商標向美國政府提告，指迪士尼侵權。

記得幻視在《復仇者聯盟3》時都只稱呼她為溫黛（Wanda）。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

曾經進軍荷里活，甚至擁有傳奇影業及AMC電影院38%股權的萬達集團在1988年成立。據了解，公司在成立初期已經於全球許多國家註冊了「Wanda」的商標。如果萬達集團提告成功，或者迪士尼雖然對此賠償，及更改《WandaVision》劇集名稱。據了解，有傳媒估計萬達集團創辦人王健林雖然曾為中國首富，但有指他的海外投資遭嚴重規管後其身價大幅縮水，但他在這時仍提告迪士尼，背後原因值得深思。