Netflix《黯慾橫流》女主角Maite Perroni　真人愈睇愈靚仲係才女

Netflix波蘭情慾電影《禁室365天》 （台譯：《禁錮之慾》），早前上架時引起熱烈討論，更獲封為波蘭版「格雷」。 最近另一套墨西哥情慾影集《黯慾橫流》（Dark Desire），故事結合懸疑和情慾，當中的女主角Maite Perroni樣靚身材好，也獲得不少影迷愛戴。

墨西哥情慾影集《黯慾橫流》（Dark Desire）是近期Netflix另一火熱之作。（《黯慾橫流》劇照）

受到新冠肺炎影響，戲院被迫停業，加上因為社交隔離、避免外出，影迷們有更多時間留在家中看戲，當中不少人都轉投在Netflix觀看心水作品。

墨西哥影集《黯慾橫流》上月中上架後，性愛加上懸疑的題材引人入勝，很快就登上香港地區點播排行榜頭幾位。

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故事圍繞一個女人與三個男人，女主角Maite Perroni飾演「Alma」，是位赫赫有名的律師和大學教授，與大法官「Leonrado」結婚20年，女兒剛入大學，但她就懷疑老公跟助手Edith出軌。

某個週末「Alma」去探望離婚的好友，外出夜蒲時認識一位23歲的後生仔Dario，二人翻雲覆雨發生了一夜情。

女主角Maite Perroni樣靚身材好，憑新作在全球圈了不少粉絲。（IMDB圖片）

《黯慾橫流》因為同樣有連串大尺度的性愛場面，被拿來跟《禁室365天》相提並論，普遍來說《黯慾橫流》的情慾戲或者不及《禁室365天》那樣迫真。但《黯慾橫流》有復仇、懸疑、謀殺等元素，就算到了結局，絕對比波蘭版「格雷」過癮。

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女主角Maite Perroni是墨西哥前流行樂團RBD的成員，在拉丁樂壇幾有名氣。現年37歲的Maite Perroni在戲中與飾演Dario的男主角Alejandro Speitzer，相差足足12年。

但女主角憑標緻的外貌及保養得宜的身材，完全看不出他們的年紀差距，吸引了不少影迷的注意。

《黯慾橫流》女主角Maite Perroni愈睇愈靚。（maitepb/IG圖片）

她在戲中與後生仔Dario一夜情後，本來想忘卻一切做做返個完美人妻，意想不到的是Dario竟成為她的學生，令他們的關係繼續糾纏。

Maite Perroni是位墨西哥女演員、歌手、詞曲作者，更同時曾為電影任製作人，她五官立體，充滿異國風情，曾連續12年入選外媒的「世界50最美臉孔榜」，Instagram超過800萬followers，她也不時在IG騷靚相。

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Maite Perroni因為《黯慾橫流》而為人熟悉，憑住靚樣及好身材圈了不少粉絲。她除了是RBD樂隊的成員，在音樂事業有睇頭之外，也曾在2019年的喜劇電影《Doblemente Embarazada》兼任女主角及副監製，相信未來在影視界會有更多作品。