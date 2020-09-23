「馬份」湯姆費頓主演Netflix新戲　網民稱角色造型激似天狼星

由「馬份」湯姆費頓主演的Netflix新電影《A Babysitter's Guide to Monster Hunting》將在下月中上線，而其角色造型早前曝光，許多網民留言指他的角色激似《哈利波特》的天狼星。

湯姆費頓因飾演馬份而為人所認識。（《哈利波特》劇照）

現年33歲的湯姆費頓因演出《哈利波特》系列電影而為人所認識，雖然他之後參演過不同類型的電影及電視劇，但其人氣都未能重回演出《哈利波特》系列電影時的高峰。

而由「馬份」湯姆費頓主演的《A Babysitter's Guide to Monster Hunting》將在下月中播映，而他早前在其社交平台上載了他新戲的角色造型，不少網民見到後都認為他的角色造型跟《哈利波特》的天狼星非常相似。

有網民指「馬份」湯姆費頓在Netflix新戲的造型好像天狼星。（《哈利波特》劇照）

除此之外，湯姆費頓早前分享了一則與《哈利波特》有關的消息，他指曾經有一位狂迷向他提出「奇怪」的要求。當時他稱：「我曾收到一些奇怪的信件，其中一封是想收養我，他已獲批改名為Lucius Malfoy。他希望可以收養我，並把我的名改為Draco Malfoy，當然我拒絕了。」