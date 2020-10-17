《Kitbag》華堅馮力士演法國皇帝拿破崙　身形太高唔忠於真人？

現年45歲的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）去年憑《JOKER小丑》（Joker）首奪奧斯卡影帝寶座，登上事業高峰。 據外媒報道，華堅馮力士將會與大導演列尼史葛（Ridley Scott）再度合作，在新作飾演法國軍事天才拿破崙（Napoleon Bonaparte）。

華堅馮力士去年憑《JOKER小丑》（Joker）首奪奧斯卡影帝寶座。（Getty Images）

新作《Kitbag》由大導演列尼史葛執導，《萬惡金錢》的編劇David Scarpa撰寫劇本，華堅馮力士將會在電影中演出法國軍事家、政治家「拿破崙一世」（Napoleon Bonaparte），是一部關於法國軍事領袖和皇帝的傳記片。

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這次更是華堅馮力士與列尼史葛相隔20年再度合作，在2000年他們就一起拍攝過《帝國驕雄》（Gladiator），當時只有26歲的華堅馮力士，在片中演出反派羅馬帝國皇帝康茂德（Commodus），更憑角色入圍奧斯卡最佳男配角獎。

《Kitbag》新戲的消息傳出後，不少網民都關注華堅馮力士今次又會如何神還原「拿破崙一世」，事關「拿破崙一世」出名身材矮小，有指他的身高只有168cm。不過，華堅馮力士身高約173cm，相信要演活這位法國皇帝，絕對難不到他。

據外媒報道，電影將探討拿破崙的背景以及他崛起的故事，在法國大革命末期和法國大革命戰爭中達到權力巔峰，登上法國王位，絕對是一部史詩級大片。電影更會特別講述拿破崙與他一生的愛人妻子約瑟芬的故事，從妻子的視角，看拿破崙的性情和野心。戲中將捕捉這位法國皇帝令人難忘的著名戰役，他的雄心勃勃以及出色的軍事才智，相信會令影迷很期待。