華堅馮力士台上為動物發聲　封帝後坐言起行屠場拯救幼牛

荷李活男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix），憑電影《JOKER小丑》獲得今屆奧斯卡影帝，當時他在台上發表關於環境與動物權益的感言。 想不到就在得獎的翌日，華堅馮力士就坐言起行，出發到屠宰場拯救了一頭牛及牠的小牛女。初時華堅馮力士與 屠宰場的CEO似乎有點意見不合，但最後二人竟成為了朋友。

荷李活男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix），憑電影《JOKER小丑》獲得今屆奧斯卡影帝，在台上發表關於環境與動物權益的感言。（GettyImages）

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《JOKER小丑》大熱成為今屆奧斯卡影帝，他在台上發表得獎感言時呼籲大家要保護環境及注意動物權益，「人類人工授精母牛，在牠生育後，我們就偷牠的小牛，甚至拿走牠本來要給小牛的牛奶，將牛奶用在咖啡或穀物上。」當時看得出，華堅馮力士是相當感觸的，他譴責了某些牛奶業的不人道行為，言論為他帶來讚賞，但也有人批評他消費動物。

因為在《JOKER小丑》的精湛演出，華堅馮力士橫掃多個頒獎禮的獎項。（《JOKER小丑》劇照）

拎完奧斯卡翌日去救走兩隻牛

而其實華堅馮力士一直都致力關注環保及動物權益，最近發布的一條影片就拍到，華堅馮力士原來就在得獎後的翌日，就親自去到加州一個屠宰場拯救了兩隻牛。

華堅馮力士帶著自己的相機，一開如就與該屠宰場的CEO，Anthony Di Maria見面及聊天，當時可以看到華堅馮力士與Anthony在幾個議題上都是存在分歧，「我覺得不用靠科學,，憑對眼、靠聽都知動物會怎樣回應痛苦，這是不能否認的吧」，Anthony回應說：「如果我同你講，這裡的動物受苦一定不會多於60秒呢？這裡是以最有人道的方式的收割。」最後，二人經過討論都找到大家的共通點。

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為兩隻牛牛改名

華堅馮力士有機會放生一隻母牛以及牠一隻出生了一星期左右的小牛女，他甚至為兩隻牛牛改名，母牛叫做「Libe​​rty」，BB牛叫做「Indigo」。

華堅馮力士並將兩隻牛牛，帶到位於洛杉磯縣北部的農場保護區（Farm Sanctuary）。這兩隻牛將會在這個保護區安然地生活，另外還有4對牛一起。

原來在奧斯卡得獎的翌日，華堅馮力士就坐言起行，出發到屠宰場拯救了一頭牛及牠的小牛女。（影片截圖）

初時同屠宰場CEO意見有分歧

談到今次的放生行動，華堅馮力士表示覺得出乎意料，「我從沒想過我會在屠宰場找到友誼，但是與Anthony見面並向他敞開心扉，我意識到我們之間的共同點可能要比分歧還多。如果沒有他的善意舉動，『Libe​​rty』和她的小牛『Indigo』已經面對可怕的滅亡。」

雖然華堅馮力士坐言起行，亦相當有心，他希望在奧斯卡的平台上，向全球的人帶出保育的各種想法，但也有人期望他能保持沉默並專注在演藝上，覺得他踩過界，又批評他這樣去拯救母牛，只是冰山一角，對整個環境於事無補。

不過，作為長期素食者的華堅馮力士一直都重視動物權利，也為自己的行動感到自豪，他認為現在要實行素食比十年前要容易得多，所以無論外界喜歡與否，他都會繼續堅持下去。據知，華堅馮力士更曾經出力遊說金球獎主辦單位荷里活外國記者協會 （Hollywood Foreign Press Association），提供素食菜單。