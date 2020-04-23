蝙蝠俠｜華堅馮力士差一步成Batman　《黑天鵝》導演親解告吹內幕

現年45歲的華堅馮力士（Joaquin Phoenix），憑《JOKER小丑》（Joker）中的「小丑」一角，成為了第92屆奧斯卡影帝。可是，在他成為小丑前，原本有機會擔任蝙蝠俠，而這計畫比基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《蝙蝠俠》三部曲還要早。當年有意促成這個計畫的《黑天鵝》（Black Swan）導演Darren Aronofsky，近日透露了當年胎死腹中的幕後原因。

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華堅馮力士雖然未能成為蝙蝠俠，但最後卻成為了蝙蝠俠的宿敵。（《JOKER小丑》劇照）

近日，《黑天鵝》導演Darren Aronofsky接受外國傳媒《Empire》訪問時透露，在2000年代初期，華納兄弟找導演商討開拍新版《蝙蝠俠》時，導演當時已屬意由華堅馮力士成為蝙蝠俠。可是，華納卻屬意另一位男星出任蝙蝠俠：「華納當時屬意由《狗狗震》（Scooby-Doo）系列男星Freddie Prinze Jr.飾演蝙蝠俠，而我想要華堅馮力士。」最終，就是因為演員未能達成共識，最終這個計畫告吹：「當時我在想，我們拍的是兩種不同風格的電影。」

《黑天鵝》導演Darren Aronofsky曾有意找華堅馮力士飾演蝙蝠俠。（IMDb 圖片）

導演Darren Aronofsky續解釋，當時他的《蝙蝠俠》是比較黑暗：「聽起來這風格跟《JOKER小丑》相似。是的，這就是我想要，當我在拍攝《媽媽！》（Mother!）時，聽到華納兄弟討論拍攝《JOKER小丑》的方式，其實就是我的概念。」

Darren Aronofsky的計畫胎死腹中後，換成導演基斯杜化路蘭（左）上馬，並拍攝了《蝙蝠俠》三部曲。（IMDb 圖片）

最終，因為選角及劇情的分歧，讓導演Darren Aronofsky及華堅馮力士無緣合作《蝙蝠俠》。取而代之的是由基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠》三部曲。而華堅馮力士雖然與蝙蝠俠擦身而過，但他卻憑蝙蝠俠宿敵「小丑」奪得奧斯卡影帝。