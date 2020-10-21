時代｜網傳幕後投資者係江湖中人　原屬意《雷洛傳》劉國昌執導？

由楊明、曹永廉、莊思明、莊思敏、李霖恩、許芯悅等人主演的電影《時代》自日前公開預告片後，引起影迷關注。 近日更有報道指網上流傳一張《時代》開工的通告，但導演一欄竟是寫上劉國昌，而非新晉導演「艾頓」翟俊威（Aden）。

由楊明、曹永廉、莊思明、莊思敏、李霖恩、許芯悅等人主演的電影《時代》，日前公開海報及預告。（《時代》電影海報）

電影《時代》在今年7月開機拍攝，當時一眾演員包括楊明、曹永廉、莊思明、李霖恩、莊思敏、喬寶寶、布偉傑等以及導演「艾頓」都有現身開鏡拜神儀式及記者招待會。

電影由時代電影製作公司開發與投資，「艾頓」（翟俊威）執導，電影根據2019年的社會運動為背景，時間點始於去年的6月，故事圍繞一間在鬧市中的茶餐廳。楊明於戲中演警察、莊思明演新聞主播、莊思敏與曹永廉演兩兄妹，莊思敏的角色是一位雜誌社老闆，而阿廉主要戲份是在茶餐廳的。

導演艾頓非常年輕，他曾在記招上接受訪問時透露自己是首次拍電影。（葉志明 攝）

電影立場相當鮮明，對《港區國安法》持明確的支持態度，日前官方公開電影首條預告片及海報後，即引起網民熱烈討論。網上甚至流傳一張《時代》的開工通告，上面可見導演一欄寫著「劉國昌」而非「翟俊威」。

曾執導《五億探長雷洛傳》、《毒。誡》的劉國昌導演。（視覺中國）

劉國昌：「此電影不是我拍攝的」



有指，劉國昌導演表示他沒有看過那張通告的實物，《香港01》聯絡劉國昌導演時，劉導演就表示：「此電影不是我拍攝的，我沒有什麼可以說的。」

有報道指，劉國昌導演是認識「艾頓」，據知「艾頓」原本是想拍一部關於年輕人的電影，起初劇本的政治立場並沒有太明顯。而劉國昌曾拍過膾炙人口的《五億探長雷洛傳》，亦有反映當下社會議題的《童黨》、《廟街皇后》，《無人駕駛》等作品。

「導演ADEN與劉導演是叔姪關係」



據講電影的投資者包括「艾頓」的爸爸「沙田Me」，而劇本後來的轉變是因為投資方的問題才被逼住改故事。而劉國昌導演過程中只是看過初稿，初期有給過意見，真正拍攝時便沒有參與。

而《時代》的電影製作公司就回應指，「導演ADEN與劉導演是叔姪關係（世姪）；本公司非常感謝劉導演對本電影提供了很多寶貴的意見，關於網上流傳的拍攝通告，本公司還需要時間確實是否屬實，再次感謝你的查詢。」

據知《時代》由「艾頓」執導，劇本哥哥翟俊朗（ Zachary）負責，他也有份在電影中演出，翟俊朗當時以唱作歌手是吳國敬的入室弟子。兩兄弟的爸爸就是江湖中人，綽號「沙田Me」的翟浩琛。

有傳在流傳的通告紙上，負責美術的翟倩欣相信是「沙田Me」的女兒。而「艾頓」是在澳洲留學後回港，爸爸知道他想在娛樂圈發展，對演藝有興趣，所以大膽給他這次機會做導演。