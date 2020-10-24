007：生死有時｜傳改在串流平台上架　被爆叫價超過5億美元

受到新冠肺炎疫情影響，今年不少電影都被迫延遲上映，新一集「鐵金剛」系列《007：生死有時》（No Time To Die）亦多次延期，由今年4月推到11月，早前再宣布到延至明年4月。有消息指電影有機會直接改由串流平台播放，不打算在戲院上映，有傳串流首播權的價格更高得令人驚訝。

《007：生死有時》由Daniel Craig主演，因為疫情的關係上映日期一再延遲。（電影劇照）

由現年52歲的丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》，因為疫情的關係上映日期一再延遲，早前已有傳電影有機會跳過戲院，直接在串流平台上架。最近就有荷里活記者爆料，《007：生死有時》是正在考慮要賣給獨家串流播放的版權。

《007：生死有時》（No Time To Die）由今年4月推到11月，早前再宣佈到延至明年4月。（電影海報）

曾經在外媒《TheWrap》當記者的Drew McWeeny，於Twitter上爆料，指出《007：生死有時》考慮要在串流平台上架，打算以天價賣出，讓Netflix 、Apple TV+串流巨頭競爭。而這個巨額數目，更令Drew McWeeny聽完都不禁驚嘆，「《007：生死有時》的價格簡直是瘋了。」

有網民就提到，電影《Coming To America》早前獲Netflix以高達1.2億美元的高價買下播放的版權，當時已相當令人震驚，到底這次叫價有幾驚嚇？Drew McWeeny留言回覆指，今次天價超過5億美元。

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據知《007：生死有時》的總投資額高達2.5億美元，早前因兩度延期，電影版權持有人MGM已損失約3千萬至5千萬美元的宣傳費。有傳Apple TV+更願意出價高達6億美元搶《007：生死有時》的串流首播權，如果成真相信會創下一個新紀錄。