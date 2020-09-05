【007：生死有時】新邦女郎成預告亮點　Deep V性感晚裝火辣登場

「占士邦」系列《007：生死有時》（台譯：007生死交戰），官方近日公布最新上映日期，《007：生死有時》（台譯：007生死交戰）改至今年11月正式上映，電影公司更釋出最新預告好讓影迷止癢，預告包含新、舊畫面，更可看到更多反派雷米馬利克（Rami Malek）的戲份。

《007：生死有時》（No Time To Die） 將於11月香港上映。（電影海報）

在《007：生死有時》最新預告中，上集跟占士邦擦出火花的蕾雅詩端（Léa Seydoux）繼續扮演他的愛人，大反派則找來《波希米亞狂想曲》「奧斯卡影帝」雷米馬利克（Rami Malek）演出，今集更有新任「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）參演，她更會着上性感黑色晚裝跟占士邦一同對抗敵人。

今次雷米馬利克化上特效妝，更顯反派感覺。（影片擷圖）

《007生死有時》將由占士邦的退休生活開始講起，他原本在牙買加享受悠閒生活，但在CIA朋友的請求下，重出江湖，需要拯救一位被綁架的科學家。而預告開初雷米馬利克要脅蕾雅詩端，令占士邦陷入兩難中，

當中有句對白講到占士邦可持牌行兇，而雷米馬利克將自己跟007睇齊，一廂情願讓世界更美好而展開一連串的殺戮，但他可怕的計劃卻是要殺死數百萬人，占士邦跟雷米馬利克將會上演多場抗衡戲。

占士邦今集將會搭檔新任「邦女郎」。（影片擷圖）

不過要數最吸晴的必定是新任「邦女郎」安娜迪艾瑪絲，片中可看到她身穿的晚裝是大Deep V的設計，而昨日（5日）她在個人IG上傳一張跟丹尼爾基克（Daniel Craig）的合照，相中她以則面示人，着上大露背交叉幼帶黑色晚裝，非常性感！

安娜迪艾瑪絲打得又睇得！（Ana de Armas IG）

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