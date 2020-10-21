007：生死有時｜丹尼爾基克一幕飛車戲　要倒12萬罐可樂先拍到

占士邦（James Bond）電影《007：生死有時》（No Time to Die）目前定檔在2021年4月2日上映，繼續由丹尼爾基克（Daniel Craig）擔任007、又有奧斯卡金獎像影帝Rami Malek出演大反派、Léa Seydoux等人主演。

近日有消息講到戲中有一幕飛車戲，竟然要靠可樂先拍得出，份量更多達８,400加侖！

《007：生死有時》由Daniel Craig主演。（電影劇照）

去年年尾公布的《007：生死有時》首回預告中，有一幕電單車從橋底往上飛車，翻越足足有25尺的高牆，電影特技指導Lee Morrison日前接受訪問，他表示：「特技替身以時速60公里飛越25尺高的跳台，我用了6萬英鎊（約$602,387港元）買可樂來倒滿整個地方，借可樂來噴滿光滑的表面。」原因是因為可樂中的糖份帶有黏性，可以為拍攝飛車戲時造成防滑效果，減低拍攝時出現誤差。

正是預告片中這幕，用了$602,387港元來買可樂，倒滿該地才成功拍出極驚險的飛車戲。（影片擷圖）

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以港元來計算，假設一罐可樂售價至平為$5，一場戲罐足120,477罐先夠用，相信負責倒個位工作人員在長時間內都唔會想再飲或者開可樂。同樣有網民提問究竟最終要如何清理呢？咁多可樂、咁多糖份，相信唔清潔的話會有大量蟲蟻聚集！

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