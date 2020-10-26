【照單全收】導演謝樂兒賣樓開戲　男主角王喜：會諗係咪壓價藉口

受新冠肺炎疫情影響，今年港產片數目大減，幾乎十隻手指數得晒，不過逆市下仍有本土電影逆流而上，新晉導演謝樂兒執導新片《照單全收》下月作有限度公映，電影找來王喜飾演傷殘人士，與另一位輪椅人士上演感人愛情故事。

田蕊妮為電影獻唱主題曲。（影片截圖）

有媒體報導導演為了開戲而賣樓，消息亦經王喜證實，他直言以往聽聞過有人以賣樓籌錢作壓價藉口，加上不認識導演本人，本來抱有戒心，後來發現導演除了賣樓，連租住的寓所都借出來拍戲，方知對方為了拍戲去到最盡，而他亦收到可觀片酬，肯定導演的用心。

王喜對上一部電影作品已是2016年。（預告截圖）

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《照單全收》講述家恩（黃呈欣 飾）自幼傷殘，從英國回港後在學校擔任社工，她為性權、性別歧視和性教育等等的觀點跟校長（陳桂芬 飾）爭辯，勢成水火。學生的性無知更鬧出連場笑話，顯示香港的性教育水平仍然十分落後。工餘時間家恩積極推動殘障性權，但華人社會對「性」的忌諱與偏見根深蒂固，所以她飽受攻擊和歧視。家恩在學校認識了Tim（王喜 飾），他也是一位輪椅人士。Tim跟很多殘疾人士的觀念一樣，認為「愛情」是一種奢侈品，甚至是禁品，所以他一直逃避，不敢去愛。