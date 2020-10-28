阿凡達2｜《鐵達尼號》後再拍占士金馬倫　琦溫斯莉水底閉氣7分鐘

據外國傳媒報道，由占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達2》（Avatar 2）早前已恢復拍攝，近日官方更公開一場《阿凡達2》新片場照，講到琦溫斯莉（Kate Winslet）在水中拍攝，今次更是占士金馬倫和琦溫斯莉繼《鐵達尼號》後再度合作。

拍攝《鐵達尼號》時的琦溫斯莉正值顏值巓峰。（電影劇照）

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《阿凡達2》所公開的劇照和現場照幾乎都跟水世界有關，而琦溫斯莉在《阿凡達2》中飾演礁人族的自由潛水者Ronal，在最新的劇照中展示出水底下的她。琦溫斯莉的腰部圍有重物，鼻上有個夾子、雙手正在舞動「巨大的翅膀」，在水底鋪有特定物料的氈上行走着。

琦溫斯莉在《阿凡達》中最長一次閉氣時間是7分鐘14秒。（電影劇照）

琦溫斯莉在一次訪問曾透露：「我在《阿凡達》中學習了如何徒手潛水，來演繹我的角色，最令人難以置信的是我最長一次閉氣時間是7分鐘14秒，超級瘋狂，是極為瘋癲的事！」

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薛歌妮韋花亦因拍攝的關係，訓練到能閉氣超過六分鐘！（電影劇照）

另一荷里活巨星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）就拍攝水底戲同樣表示：「正接受一位曾指導精銳軍事潛水員專家的培訓，以便我在拍攝水底戲時能好好閉氣，更有在進食補充食品後，能閉氣超過六分鐘！雖然我有些擔心，但這就是培訓的目的，真的很想這樣做，而不想讓任何人覺得『哦，她老了，她做不到』。」薛歌妮韋花的水底戲包括在美國佛羅里達州以及夏威夷，的某個地方潛水，在海中有魔鬼魚在她上方游過。

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