傳派拉蒙有意重製《鐵達尼號》　占士金馬倫3年前亦曾談及此事？

由占士金馬倫(James Cameron)執導;里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)及琦溫斯莉(Kate Winslet)主演的《鐵達尼號》(Titanic)在1997年上映至今,戲中每一幕都讓人難以忘懷。然而外國日前有報導指派拉蒙影業(Paramount)有意重製《鐵達尼號》。雖然官方暫時仍未回應,但此消息已經嚇倒不少影迷,希望派拉蒙不要毀掉經典。

里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》至今仍然讓人津津樂道。(《鐵達尼號》劇照)

據外國傳媒《Giant Freakin Robot》透露,派拉蒙有意重製《鐵達尼號》。據該報導稱,派拉蒙已派員與迪士尼交涉,皆因《鐵達尼號》的電影版本原先由派拉蒙及FOX持有,然而後者在去年被迪士尼收購,所以如今《鐵達尼號》有一半的版權落在迪士尼手上。換言之,如果派拉蒙希望成功開拍新版《鐵達尼號》,則需要說服迪士尼。

占士金馬倫的《鐵達尼號》至今仍然讓影迷非常難忘。(IMDb 圖片)

雖然該報導續指出,如果迪士尼否決計劃,派拉蒙仍可以根據鐵達尼號沉船事件製作另一部電影,然而據了解,她們寧願重新製作占士金馬倫的版本,並與迪士尼分擔製作費用,皆因派拉蒙相信,重製《鐵達尼號》比創造一部新的鐵達尼號電影效益會更高。

由占士金馬倫(右)執導;里安納度狄卡比奧(中)及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》不經不覺都踏入23周年。(IMDb 圖片)

其實荷里活一直有傳重製《鐵達尼號》,導演占士金馬倫在2017年時都有談及此事。他當時在《鐵達尼號》上映20周年慶祝活動上接受外媒《Yahoo! Entertainment》訪問時親自承認無意重製《鐵達尼號》:「我無意重新拍攝《鐵達尼號》,電影的描述是正確,雖然有部份細節出錯。」唯他解釋,如果不是當時有人去做取證,根本沒有人知道那些細節「那是一種自製的傷口」。

導演占士金馬倫曾在2017稱無意重製《鐵達尼號》。(《鐵達尼號》劇照)

+ 21 + 20 + 19

最後有外媒不時推斷如果《鐵達尼號》發生在現今的話會有誰飾演Jack及Rose。據《Marie Claire》在2018年發表的報導,《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)及《不得鳥小姐》(Lady Bird)女星茜爾莎羅倫(Saoirse Ronan)是目前最佳的重啟版配搭。