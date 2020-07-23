傳派拉蒙有意重製《鐵達尼號》　占士金馬倫3年前亦曾談及此事？

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》（Titanic）在1997年上映至今，戲中每一幕都讓人難以忘懷。然而外國日前有報導指派拉蒙影業（Paramount）有意重製《鐵達尼號》。雖然官方暫時仍未回應，但此消息已經嚇倒不少影迷，希望派拉蒙不要毀掉經典。

里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》至今仍然讓人津津樂道。（《鐵達尼號》劇照）

據外國傳媒《Giant Freakin Robot》透露，派拉蒙有意重製《鐵達尼號》。據該報導稱，派拉蒙已派員與迪士尼交涉，皆因《鐵達尼號》的電影版本原先由派拉蒙及FOX持有，然而後者在去年被迪士尼收購，所以如今《鐵達尼號》有一半的版權落在迪士尼手上。換言之，如果派拉蒙希望成功開拍新版《鐵達尼號》，則需要說服迪士尼。

占士金馬倫的《鐵達尼號》至今仍然讓影迷非常難忘。（IMDb 圖片）

雖然該報導續指出，如果迪士尼否決計劃，派拉蒙仍可以根據鐵達尼號沉船事件製作另一部電影，然而據了解，她們寧願重新製作占士金馬倫的版本，並與迪士尼分擔製作費用，皆因派拉蒙相信，重製《鐵達尼號》比創造一部新的鐵達尼號電影效益會更高。

由占士金馬倫（右）執導；里安納度狄卡比奧（中）及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》不經不覺都踏入23周年。（IMDb 圖片）

其實荷里活一直有傳重製《鐵達尼號》，導演占士金馬倫在2017年時都有談及此事。他當時在《鐵達尼號》上映20周年慶祝活動上接受外媒《Yahoo! Entertainment》訪問時親自承認無意重製《鐵達尼號》：「我無意重新拍攝《鐵達尼號》，電影的描述是正確，雖然有部份細節出錯。」唯他解釋，如果不是當時有人去做取證，根本沒有人知道那些細節「那是一種自製的傷口」。

導演占士金馬倫曾在2017稱無意重製《鐵達尼號》。（《鐵達尼號》劇照）

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最後有外媒不時推斷如果《鐵達尼號》發生在現今的話會有誰飾演Jack及Rose。據《Marie Claire》在2018年發表的報導，《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）及《不得鳥小姐》（Lady Bird）女星茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）是目前最佳的重啟版配搭。