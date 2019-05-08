【迪士尼】重整電影上映檔期　《阿凡達2》要讓路俾《星戰9》

自從迪士尼收購了二十世紀福斯（20th Century Fox）後，部份Fox遺下的作品一直未有實際的上映日期。經過連番處理後，迪士尼終於有新答案，並公布多部原本由Fox發行的電影之最新上映日期。當中最為影迷失望的或者是大家期待已久的《阿凡達2》（Avatar 2）一再延期。 除此之外，星戰迷看畢今年12月上映的「星球大戰後傳三部曲」最終章《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）後，仍有3部《星球大戰》電影正在籌備當中。至於Marvel電影，Marvel迷都不用擔心，因為大家去到2022年都仲有MCU作品。

迪士尼吞併了二十世紀福斯後，首次作為電影上映檔期作策略調整。（網上圖片）

《阿凡達》讓路俾《星戰》

隨著迪士尼收購了二十世紀福斯後，部份檔期會出現同門內訌的情況，有見及此，迪士尼於是調正部份電影上映日期，當中包括Fox重磅電影，一連四部的《阿凡達》作品。原本《阿凡達2》及《阿凡達3》安排在2020及2021年12月上映，但隨着Fox成為迪士尼旗下後，這兩集難逃延期厄運，目前分別暫定於美國時間2021年12月17日及2023年12月22日上映。至於《阿凡達4》則定於美國時間2025年12月19日上映；而最後一集的《阿凡達》就暫定在美國時間2027年12月17日上映。

一連四集的《阿凡達》上映日子已定。（劇照）

星戰迷就迎來好消息！今年12月19日上映《星球大戰：天行者崛起》後，迪士尼宣布仍有三部《星球大戰》作品，並分別定於美國時間2020年、2024年及2026年，全是12月尾上映。如《阿凡達》系列電影，齊齊瓜分2021年至2027年的聖誕檔期，所以相信《阿凡達》系列電影改期是避免同室操戈。

《星球大戰：天行者崛起》後，仍有三部不知名《星球大戰》作品。（劇照）

再來是《變種特攻》系列電影，曾三度延期，最終定於今年8月上映的《新異變人》（The New Mutants）。在迪士尼接管Fox後，曾傳出電影被棄至網上平台Hulu播映，如今《新異變人》有命運轉變。據悉，電影獲重新上映機會，並安排在美國時間2020年4月上映。另外，在2014年已公布由卓寧泰坦（Channing Tatum）主演的《Gambit》個人電影，原本定於2020年上映，如今迪士尼宣布取消上映。

迪士尼安排了8部MCU作品，但目前只有6部作品正在籌備當中，莫非《雷神奇俠4》都是MCU第四階段作品之一。（劇照）

仲有隱藏兩部MCU電影

最後當然是大家期待已久的MCU作品。隨著《蜘蛛俠：決戰千里》在兩個月後上映後，MCU第三階段正式告一段落。Marvel Studios目前正籌備6部MCU電影，當中包括《黑寡婦》、《永恆族》、《奇異博士2》、《黑豹2》、《上氣》及《銀河守護隊3》。然而迪士尼最新公布的MCU電影上映日期竟然有8部，這意味著仍有2部作品影迷仍未知道是以什麼做主角，不少影迷相信，好大機會應該是《雷神奇俠4》及《Marvel隊長2》，但也有猜測是《蜘蛛俠3》，目前官方仍未有最新消息公布。

有網上分析指《Marvel隊長2》是8部MCU作品其中一部。（網上擷圖）

據聞雷神會有第四集，唔知到時係咪會操fit番。（劇照）

可是明年大家只有兩部MCU作品可以觀看，當中不少網上分析指這兩部作品應該是全新的《黑寡婦》及《永恆族》。而之後的2021及2022再維持一年3部作品。