【復仇者聯盟4】創香港史上最高票房紀錄　《阿凡達2》明年迎戰

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自從在上月24日正式上映後，除了成為大家茶餘飯後的話題外，還打破不少本港票房紀錄。 截止今日下午1時，《復仇者聯盟4》在香港累計錄得1.784億港元票房，成功把《阿凡達》（Avatar）封塵10年的舊紀錄打破，相信衝破2億港元票房大關指日可待！趁這機會，重溫香港十大影史上最高票房電影。

挾去年《復仇者聯盟3》的氣勢，《復仇者聯盟4》未上映已經成為風頭躉。（劇照）

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導；羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯伊雲斯（Chris Evans）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及謝洛美維納（Jeremy Renner）等主演的《復仇者聯盟4》終於來到終局之戰。承接去年《復仇者聯盟3：無限之戰》的氣勢，《復仇者聯盟4》未上映已打破打項票房紀錄，而電影今日再下一城，打破《阿凡達》在2009年所創下的1.782億香港影史上最高票房紀錄。

如今，新紀錄是由《復仇者聯盟4》所創下的1.784億港元票房。話雖如此，但今年年尾都有一部打著「一個時代的終結」旗幟的「星球大戰後傳三部曲」最後一部作品《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）；另外，明年12月，《阿凡達》續集《阿凡達2》（Avatar 2）將會正面迎戰，未知這個「香港影史上最高票房電影」寶座，《復仇者聯盟4》能坐到何時？影迷拭目以待！

由《復仇者聯盟》合作至今，《復仇者聯盟4》終迎來終局之戰。（劇照）

點圖即睇香港影史上最高票房十大電影：

+ 6 + 5 + 4

香港影史上最高票房的十大電影，當中有6部是Marvel電影宇宙的作品，難怪Marvel Studios成功協助迪士尼稱霸電影界。值得一提的時，當中3部作品，包括《復仇者聯盟4：終局之戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》及《美國隊長3：英雄內戰》是屬於導演羅素兄弟；另外《復仇者聯盟》及《復仇者聯盟2：奧創紀元》則屬於導演Joss Whedon。