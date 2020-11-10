【金都．影評】港女點解要結婚？魚缸竟暗藏隱喻　尋找自我覓自由

這是編劇導演黃綺琳參加香港政府資助的第四屆「首部劇情片計劃」大專組的首部長片作品。《金都》的故事背景是香港九龍太子區，以專門銷售結婚用品的金都商場。

故事講述了一位在金都商場婚紗店工作的張莉芳（鄧麗欣飾）與在同一商場工作的婚禮攝影師男友殷俊榮（朱栢康飾）與因結婚一事引發的感情危機，事因張莉芳十年前曾和一名未謀面的中國男子楊樹偉（金楷杰飾）假結婚以助他來港定居換取報酬，然而仲介人事後被捕，致使這場假結婚因雙方失去聯絡而無法真離婚。為秘密解決這個問題，她一方面尋求各種能與前「丈夫」離婚的方法，一方面盡可能的拖延與男友殷俊榮的婚期。而這讓兩人的關係陷入了困頓的僵持。

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第一次讀到這個劇本的時候被編導獨特的視角所吸引。張莉芳與殷俊榮和楊樹偉的關係猶如兩個相互緊扣的困境，其實是為了跳入後一個困境就必須解脫前一個困境。楊樹偉因內地環境改善和成家之由，放棄來港生活打算並主動來港找張莉芳解除婚約。這給了張莉芳一個完全新的人生思考：婚姻若不是真愛，那和假結婚有甚麼區別？難道自己的命運就像影片裡的那隻被調侃的烏龜，從一個魚缸搬到另一個新魚缸，以為獲得了新生但最終卻無緣無故被遺棄？

《金都》裡烏龜、魚缸都暗藏隱喻。（《金都》劇照）

影片帶出的思考很現實也很殘酷：結婚的意義何在？難道生活除此之外沒有別的選擇了嗎？在解決了第一個困境後，張莉芳開始鼓起勇氣真誠面對自己，選擇不再輕易跳入後一個困境。

影片上映的劇本做了些修改。楊樹偉十年後來港找張莉芳依然是為了一張香港身份證；張莉芳與殷俊榮和楊樹偉形成了真正的三角關係；楊樹偉忽然又放棄來港再去美國，原因是女朋友懷了男孩。誠然新版本或更能對應時下特殊環境下的香港口味，焦點分散到了兩位男配角身上，但原劇本其實更加出色及具説服力。

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影片在金都商場的實地取景的確把那種局促擁擠的質感展現了出來。若選擇有些開揚的場景，例如與拍攝婚紗外景場地、楊樹偉的寬敞住宅等作為對比，便更能讓人感受主人公生活環境裡那難以呼吸的壓逼感，有助於強化人物的塑造，也可以獲到更佳的視覺效果。

《感悟電影的藝術人文—108部世界電影評論》（中和出版授權使用）

書名：感悟電影的藝術人文—108部世界電影評論 作者：何威 出版社：中和出版

【本文獲「中和出版」授權轉載。】