金都｜鄧麗欣從影18年作品大檢閱　搣甩「阿寶」成本土實力女演員

鄧麗欣（Stephy）演了18年的電影，由昔日深入民心的「阿寶」到今時今日《金都》的「阿芳」，戲裡戲外都看得出Stephy的成長。

在選擇角色及戲路的改變上看得到，Stephy一直盡力求變，擺脫以往的稚氣，演戲路上有過幾部關鍵作品，讓Stephy成為現時本土的實力女演員之一。而她亦相當有心，坦承她曾跟自己說過「有機會的話，我都會優先考慮接首部劇情片，希望為香港電影出分力。」

鄧麗欣演了18年電影，由昔日深入民心的「阿寶」到今時今日《金都》的「阿芳」，影迷都見證著Stephy的成長。（梁碧玲 攝）

18年前是港版的「國民初戀」

現年36歲的鄧麗欣出道20年，首次演女主角就要數18年前的《9個女仔1隻鬼》，當時的Stephy一頭黑色短髮、有瀏海，形象非常清澀。在《9個女仔1隻鬼》時，Stephy與陳冠希有感情線。

這位青春的學生妹，私下熱愛打排球，五官很柔和、笑起來很可愛、包包面，讓人感覺陽光，當年俘虜不少男生，成為港版的「國民初戀」。

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Stephy之後在《龍咁威2003》演出「丁憫情」，與葉念琛合作由2006年的《獨家試愛》到2016年《失戀日》，當了10年的「阿寶」，這也是Stephy最令大家印象深刻的角色。

鄧麗欣出道20年，首次擔正演女主角就要數18年前的《9個女仔1隻鬼》，大家真的是睇住這個妹妹長大。（梁碧玲 攝）

10年「阿寶」之旅

戲中的「阿寶」經歷愛情路上的高低起伏，拍拖時的甜蜜、出軌時的你瞞我瞞、分手、離婚又再復合，隨著她與方力申的戀情告終，「阿寶」也在《失戀日》完成任務。

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《金都》的導演黃綺琳（Norris）也提到很多人都跟她說，「你用Stephy，會讓觀眾想起很多商業愛情片，我也不想帶給人這樣的感覺。」但Norris覺得Stephy絕對能演活《金都》那位樸實的阿芳，表達那種面對婚姻時的煩惱、現實的婆媳關係等。

Stephy最令人深刻的電影作品，當然是與葉念琛合作，由2006年的《獨家試愛》到2016年《失戀日》，足足當了10年的「阿寶」。（梁碧玲 攝）

其實早在2007年已力求轉變

從以前一位包包面的青澀女生，到完全擺脫從前的稚氣，蛻變成本土實力女演員之一，Stephy確實也是落過不少功夫。

早在2007年彭發執導的《塚愛》，Stephy與余文樂演一對同居的情侶，她演的角色「陸慧」患有胰臟癌，又要扮鬼。有一幕要扣喉嘔吐，非常經典，當時已感覺到Stephy積極求變的決心，好想擺脫花瓶形象。

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（梁碧玲 攝）

要數Stephy演藝路上的轉捩點，當然不能不數2017年杜汶澤執導的《空手道》擂台上的「平川真理」；同年由火火執導的《女士復仇》，Stephy就挑戰演出有型的殺手。在2018年張經緯執導的《藍天白雲》，她就飾演懷孕的女警。

直到今年的《金都》，相信觀眾也看得出Stephy如何努力擺脫以往「阿寶」的定型。

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Stephy早前接受訪問時，也提到作為本土演員，她很希望可以繼續為香港電影出分力，所以心底裡更加想拍《金都》這部戲，「今次是我第二次拍首部劇情片，我曾經同自己講過如果遇到首部劇情片，都會放在優先的位置，會想盡量接拍。」這份對香港電影的心意，大家收到了！