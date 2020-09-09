亞洲電影大獎《叔.叔》太保再爭影帝　《金都》黃綺琳提名新導演

第14屆亞洲電影大獎今日（9月9日）公布提名名單，亞洲電影大獎今年首次移師至韓國釜山舉辦，但就因新冠疫情的關係，只能改為網上宣布得獎名單且不設典禮，得獎結果將於10月14於學院YouTube官方頻道公布。

《叔.叔》主演太保及袁富華分別提名最佳男主角和最佳男配角。（電影劇照）

亞洲電影大獎共有39部電影入圍，分別來自11個亞洲國家及地區的電影將會角逐16項獎項。當中《叔.叔》榮獲3項演員獎項提名，包括最佳男主角—太保、最佳女配角—區嘉雯、最佳男配角—袁富華，《金都》導演黃綺琳榮獲第14屆亞洲電影大獎最佳新導演提名。

《金都》導演黃綺琳在第14屆亞洲電影大獎中提名最佳新導演。（電影劇照）

對於提名一事，《金都》導演黃綺琳表示深感榮幸：「好開心可以被提名最佳新導演，令我首部電影作品《金都》可以同咁多優秀嘅電影作品一齊參與第14屆亞洲電影大獎。今年未有機會親身前往釜山同其他亞洲地區嘅電影人交流，雖然有點可惜，我會繼續努力，希望將來的作品再有機會參與。」

此前導演黃綺琳已憑《金都》榮獲多個獎項，包括第39屆香港電影金像獎新晉導演、亞洲電影促進聯盟 NETPAC「亞洲最強新導演」、香港電影導演會2019 新晉導演獎等等，希望她有機會再下一城。

《金都》已於8月28日重新上映。（電影劇照）

《金都》講述「婚姻」一直被描繪為愛情的大團圓結局，結婚生子似是女性唯一出路，31歲的張莉芳（鄧麗欣 飾）不想與拍拖多年的男友Edward殷俊榮（朱栢康 飾）結婚，不是逃避而是選擇。三十出頭的莉芳在金都三樓一間裙褂、婚紗租賃店打工，跟商場內一間婚禮攝影專門店的年輕東主俊榮拍拖7年，人人都認為Edward是她的王子，每次寒喧的話題必然圍繞二人的婚期。莉芳對Edward是否她的「Prince」一直持懷疑態度，更因為同居令她感到愛情的流逝，加上Edward的佔有慾也令她覺得卻步。《叔.叔》以《金都》已於8月28日重新上映。