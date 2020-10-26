【整蠱專家】曹查理「淫賤不能移」獲星爺認可　代表作唔係三級片

曹查理日前現身好友苑瓊丹主持的香港開電視節目《開工大吉77》煞科錄影，淡出影圈多年的他，與《香港01》大談拍戲往事，除了被封為「三級片皇帝」，他在《整蠱專家》的一段「淫賤不能移」與周星馳火花十足，成為影迷心目中的經典，究竟拍這場戲有什麼趣事呢？

曹查理日前現身好友苑瓊丹主持的香港開電視節目《開工大吉77》煞科錄影。（梁碧玲攝）

1991年上映的《整蠱專家》由王晶執導；劉德華、周星馳、關之琳及邱淑貞主演。在一眾巨星的演出之中，客串出場的曹查理憑一幕「淫賤不能移」成為這部片最經典一幕，他亦認同搶了不少風頭：「周星馳成部戲裡面，個個都係睇我，唔知點解。」

「淫～賤～不～能～移～呀～」。（電影截圖）

曹查理透露當時第一次同星爺拍戲，對方跟王晶說：「嘩！阿晶你喺邊度搵個咁嘅人嚟拍戲呀？幾分鐘就拍完」，換句話在讚他演技好，但拍之前王晶曾告誡他：「好貴㗎，你唔好玩嘢呀查理，早啲收工呀，因為佢（星爺）仲有下一場，好貴㗎，佢得幾日俾我。」

重溫曹查理精彩演出

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最終「淫賤不能移」拍了3個Take，曹查理說其實本來一Take過，是他要求拍多兩次：「第一Take差不多已經OK，我話嚟多個啦，太早，一分鐘就拍完，再嚟第二Take，佢都收貨，我話整多個第三Take啦，嚟多個保險」精警對白全無爆肚，都按照王晶的劇本去演，曹查理將「單眼佬」演得傳神，全靠他的功力。

曹查理說無悔拍三級片。（電影截圖）

對於被封為「三級片皇帝」，曹查理一副感恩的樣子，別人也許看不起的身份，他就樂此不疲：「呢個係尊稱，因為冇人有，我就贏咗呢個尊稱，三級片冇人夠膽拍，因為一拍咗就冇，你個電影生涯就變零，（有冇後悔過？）冇後悔，不知幾開心，拍嗰陣時啲靚女要剝衫俾我睇，俾我揸，俾我錫，我仲有錢收，何樂而不為？」問他合作過的女星中哪位最美麗，他邊大笑透說：「最靚係我太太，擦吓鞋先！」

曹查理說在《警察故事》演反派是他的畢生代表作。 （電影截圖）

觀眾對曹查理在大銀幕上的印象離不開「猥瑣」、「咸濕」，但他在演藝生涯中最難忘的作品，要數《警察故事》，說起來時更收起調皮笑容，變得認真起來：「因為嗰部戲推到我最高，我拍完《警察故事》做反派，係推到我最高，推到好高好高，多謝成龍睇得起我」。