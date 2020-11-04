第一爐香｜彭于晏花花公子look　梁洛施旗袍顯清秀被讚似章子怡

由全球首位獲得威尼斯電影節「終身成就金獅獎」的女大導演許鞍華執導的《第一爐香》，改編自張愛玲1943年的成名作《沉香屑·第一爐香》，電影由馬思純、彭于晏、張鈞甯以及張佳寧等人主演，今年更是張愛玲誕辰100周年，對於她的所執筆的小說改編翻拍成電影都有極特別的意義。

許鞍華在較早前榮膺威尼斯電影節「終身成就金獅獎」。（Getty Images）

電影講述上海女中學生葛薇龍（馬思純 飾）原先到香港求學，後來被花花公子喬琪喬（彭于晏 飾）吸引後發生一連串的感情糾葛。在《第一爐香》最新公布的人物海報中可見到，彭于晏的海報寫有「我不能答應你結婚，我也不能答應你愛，我只能答應你快樂」，簡單而言就是「我鍾意你，但畀唔到你想要嘅嘢你」，對於女孩子來說甚是淒涼。

負責操刀該張《第一爐香》的設計正是有「中國電影海報設計第一人」美譽的黃海。（《第一爐香》海報）

另外，在女主角馬思純的人物海報上則寫有「她們是不得已，我是自願的。」因為在電影中會講到她最終會淪落為交際花的故事，而究竟她是為何而自願成為交際花則要睇戲至知。

不過有不少書迷和評論人認為選角跟書中人物不合適。（影片擷圖）

同時公開的人物海報更包括久未拍戲的梁洛施、秦沛、張佳寧以及白冰等等。

梁洛施飾演吉婕。（電影海報）

日前32歲的梁洛施（Isabella）都有在個人IG上傳海報，寫下「總不見得普天下就沒有我們安身立命的地方……周吉婕來了。期待」再加上《第一爐香》的hashtag。有粉絲留言「好像章子怡，但又比章子怡精致」，雖然海報以大頭黑白為主，但仍看到Isabella着上旗袍，睫毛長長，正準備飲茶都樣子都帶有種淡淡的韻味，依然清雅動人。

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