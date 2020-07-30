香港國際電影節公布原定開幕電影　《好好拍電影》紀錄許鞍華人生

受新冠肺炎疫情影響，第44屆香港國際電影節早前宣布取消，今日（30日）官方公布原定電影節的開幕、閉幕以及首映禮的片目，當中包括由高先電影有限公司發行的《好好拍電影》和《親愛的房客》。

《好好拍電影》講述了首位華人女導演許鞍華的光影人生。（電影劇照）

紀錄片《好好拍電影》由文念中首次執導，原定為電影節的開幕影片，拍下首位榮獲威尼斯金獅終身成就獎，華人女導演許鞍華的光影人生。

文念中導演在社交平台上寫道:「2016 年初我們在《明月幾時有》片場拍下第一個鏡頭，到 2019 年完成了所有的後期製作懷著無比興奮的心情討論著後續的發行計劃時，誰也不曾想到這個世界和最貼近我們的生活將會發生如此翻天覆地的巨大變化。 這個紀錄片和大家見面的機會一次又一次推遲，直到今天，因為疫情的影響，香港國際電影節宣布取消了，《好好拍電影》也再次和大家擦身而過。這是一部關於許鞍華，香港電影和香港這座城市的紀錄片。許導演用她的人生和作品，用她的熱愛和堅守，為我們留下了一個個動人故事，為我們點亮了一束溫暖的光，在無常中，指引著我們用最平靜的力量去抵抗時光變遷。再長的黑夜也總有光明來臨的時刻。保重身體，積蓄能量，共渡時艱，好好生活，我們會在那一刻再次相聚，從新出發，好好拍電影，Keep Rolling 。」

《好好拍電影》講述了許鞍華導演光榮和艱辛的一生。（電影劇照）

《好好拍電影》講述一位年過70但仍精力充沛的短髮女人，舉步生風邁向閃光燈舞台。在她而言，榮耀和艱辛不過是接近電影世界的不同路徑，出生於中國東北，成長於澳門，受教於香港，秉持中國文化的根基。因為沉迷西方文學，而遠赴倫敦進修，最終找到了電影。

透過電影她得以融入香港這座華洋雜處的城市，得以與曖昧疏離的母親和解，探索自己跟這座城市的難民身份，同時電影亦找到了她。她師承胡金銓，處女作開闢香港電影新浪潮，無人問津的小人物們成為她鏡頭下的主角。四十載光影生涯潮起潮落，從獲獎無數到跌入谷底，潮起潮落始終未改變她對電影的專一投入，透過鏡頭去關愛香港和香港人的堅持。她對電影、對香港的一片赤誠始終未變。在孤獨的求索路上，電影伴她活出人生的圓滿。

《親愛的房客》中，男主角莫子儀在2020台北電影獎榮獲「最佳男主角」。（電影劇照）

而另外一套台灣矚目新作《親愛的房客》本來原定於電影節中進行首映，由鄭有傑自編自導，莫子儀、陳淑芳、白潤音、是元介、姚淳耀主演，男主角莫子儀更在2020台北電影獎榮獲「最佳男主角」，口碑載道。

《親愛的房客》故事講述林健一（莫子儀 飾）在所有人眼中都是個正人君子，他好心照顧的房東是位患有糖尿病的老婆婆周秀玉（陳淑芳 飾），更有照顧一位9歲的小男孩王悠宇（白潤音 飾）。直到後來老婆婆過世後，悠宇的叔叔立綱（是元介 飾）返國奔喪，才發現這棟房子已經過戶給悠宇，而且林健一更收養了他，讓他懷疑健一謀財害命，繼而報警展開調查，同時真的發現林健一根本不是外表所表現的正人君子。