好好拍電影｜文念中拍出許鞍華40年人生　笑言：首作品已很成功啊

由文念中執導的許鞍華紀錄片《好好拍電影》今日（22日）釋出預告，紀錄這位剛在威尼斯電影節榮獲終身成就金獅獎的香港傳奇導演四十年光影人生的高低起跌。

許鞍華紀錄片《好好拍電影》。（電影海報）

片段中可見許鞍華導演的光影人生，「少壯導演」、「血腥女導演」、「一座寶山」等都是許鞍華早期的稱號，在紀錄片《好好拍電影》預告中翻出來。許鞍華重談首部作品《瘋劫》，笑言：「還不就是很成功」。除《瘋劫》外，預告中還回顧了許鞍華導演的多部經典，《投奔怒海》、《千言萬語》、《桃姐》等，多不勝數。

許鞍華自言好忠於這個地方，我想做一些事情。（影片擷圖）

《好好拍電影》展現了這位傳奇導演貼地一面，更被譽為香港「走路最多的導演」，預告中見到她在香港徑自漫遊和搭公共交通工具的片段，十分親民；亦見她在片場中親力親為，不假手於人。預告中，她提到對成長的地方有歸屬感，想回饋這地：「我覺得這裡是很有故事的，是很有吸引力的。我好忠於這個地方，我想做一些事情。」

許鞍華拍出無數經典作品。（影片擷圖）

紀錄片《好好拍電影》講述人聲鼎沸的紅地毯，一位年過70精力充沛的短髮女人舉步生風邁向閃光燈舞台。紅地毯淡出變成泥濘小路，伴著混濁的腳步聲，她大步流星踏入香港新界的電影片場。於她而言，榮耀和艱辛不過是接近電影世界的不同路徑。出生於中國東北，成長於澳門，受教於香港，她秉持中國文化的根基，沉迷西方文學，繼而遠赴倫敦進修。終於，她找到了電影。透過電影她得以融入香港這座華洋雜處的城市，得以與曖昧疏離的母親和解，得以探索自己和這座城市的難民身份。電影亦找到了她。她師承導演胡金銓，處女作開闢香港電影新浪潮，無人問津的小人物們成為她鏡頭下的主角。四十載光影生涯，從獲獎無數到跌入谷底，潮起潮落間，她對電影，對香港的一片赤誠始終未變。在孤獨的求索路上，電影伴她活出人生的圓滿。