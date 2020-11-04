劉俊謙《香港亞洲電影節》心水選　率先披露《二月廿九》續集時空

《香港亞洲電影節》昨晚（3/11）舉行開幕首映，今年的電影節大使劉俊謙都有出席。談到今年當大使的心得，他感到非常榮幸及開心，自己提出不少意見都獲採納，包括與一眾新演員舉行一個「香港電影圓桌會議」，一同探討香港電影的未來。

劉俊謙以電影節大使身份出席開幕禮。(陳順禎 攝)

首度成為電影節大使，劉俊謙坦言有種使命感，奈何自己能力好薄弱，只有盡力做。「好似今屆口號︰『光影載癒 一齊集戲』，市道好差，但再差都是一個契機去重建香港電影，大家可以去討論方法。」

雖然作為大使，但由於正忙於舞台劇綵排，很多部作品都未能即時欣賞，但他就跟大家分享一個心水片單。「《手捲煙》、《消失的情人節》、《腿》、《惡與他們的距離》、賈樟柯紀錄新片《一直游到海水變藍》、《用甜酒漱口》，這幾部有機會一定會入場欣賞。」

劉俊謙有份建議的「香港電影圓桌會議」，請來多位新演員探討香港電影未來。（影片截圖）

除了舞台劇，《二月廿九》亦宣布開拍續集，身為主角的劉俊謙當然開心，他更透露今次不止是續集咁簡單。「今次還會有新概念，有兩個時空同時出現，劇情會比第一集更複雜。」第二集更大賣點是女友蔡思韵將會加盟，情侶再次一起工作，會有尷尬嗎？「不會，我已經好習慣跟她一起工作，默契好好，會去研究點樣令出來的作品更好，套劇暫定出年3月開拍，但現在有甚麼想法都已跟導演分享。」