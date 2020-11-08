《回到未來》男主勁坎坷！29歲患柏金遜被迫中斷事業、兩年前險癱

曾憑《回到未來 Back to the future》紅遍荷李活的米高霍士（Michael J. Fox），29歲時罹患柏金遜症，令大銀幕事業被迫中斷。初期他曾回歸小螢幕演出叫好叫座的劇集《政界小人物 Spin City》，後來連劇集也不能常接，對抗病魔成為生活的重心。最新一期《時人 People》再度以他為封面人物，他透露兩年前差點癱瘓，人生又面臨一段黑暗時光。

整整35年前，《回到未來》叫好叫座，讓原本無人知曉的米高霍士成為家傳戶曉的巨星，他的真實人生卻沒辦法像電影情節那麼圓滿，柏金遜症令他的演藝生涯提前告一段落。兩年前，他的脊柱又長了腫瘤，雖非癌症卻快速增生，令他全身劇痛，倘若不及早手術，恐將導致癱瘓。

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所幸手術成功除去腫瘤，但米高霍士必須花4個月重新學習如何走路，他認為最糟糕的應已過去，與家人度假散心，再回到紐約的住所，準備客串Spike Lee監製的電影《重聚在昨天 See you yesterday》，不料開拍當日上晝他卻在廚房跌倒、手臂嚴重受傷，只能挨在牆壁上，一面等待救護車前來。他腦中突然閃過一堆很灰暗的念頭，形容為「人生最黑暗的時刻之一 」嘆道：「我怎麼還擺得出亮麗的表情上鏡？」

米高霍士曾擔心自己無法再樂觀、無法再帶給病友勇氣，直到轉念再想，已經發生的事情不能改變，可以不必將之視為懲罰或是不幸，他打趣形容明年6月要滿60歲的自己是抱著「耳順老人的樂觀」，心中更加感恩知足。

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