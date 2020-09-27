《回到未來》、《連鎖蝶變》…《天能》以外10套玩轉時空旅行電影

《TENET天能》電影上映之後殺死了不少人的腦細胞，這部電影有許多可以討論的地方，然而大家討論最多的還是如何因為「熵」而導致「逆轉」而導致人們可以靠「轉換」來回到過去……不過除了對於《TENET天能》電影本身的討論，陸陸續續的也有許多人開始討論起過往一些燒腦或是經典的「穿越時空」主題電影！所以現在就讓我們帶來這些精彩的「穿越片」吧！

1. 《回到未來》 （Back to the Future）

《回到未來》絕對是穿越時空電影中經典的經典，經典到後世許多相關題材的電影、甚至連《復仇者聯盟 4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的「穿越」橋段都一定要 CUE 一下這部！《回到未來》是由《阿甘正傳》（Forrest Gump）金像獎導演Robert Lee Zemeckis執導，史蒂芬史匹堡（Steven Spielberg）監製，米高霍士（Michael J. Fox）、基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）主演。故事主要敘述身在 1985 年的主角Marty McFly被意外送回 1955 年，不但巧遇過去的父母，還讓年輕的母親對自己一見鍾情；Marty必須讓自己的父母重新墜入愛河才能修正歷史錯誤。因此，他和布朗博士（Emmett "Doc" Brown）一同合作，讓自己可以重回 1985 年。電影在當年度獲得奧斯卡、金球獎多項提名；而劇中所出現的「未來產物」也相當經典！

《回到未來》在當年度獲得奧斯卡、金球獎多項提名；而劇中所出現的「未來產物」也相當經典！（《回到未來》劇照）

2. 《時光凶間》（The Time Machine）

英國著名小說家 H. G. Wells 1895 年出版的小說《時光機器》正式開啟了人類對「時光旅行」的完整想像，影響了後世的穿越作品發展。故事內容主要講述一名年輕的大學教授兼發明家正在研究「時間機器」，原本他只想做「純理論」的研究工作，但在未婚妻死亡後，他決心將理論實踐，然而當他回到過去，拯救被強盜殺害的未婚妻後，未婚妻卻隨即被衝撞的馬車撞死，不管他怎麼努力，都無法改變未婚妻「必死的宿命」，是一部講述時空旅行中「命定論」議題的重要作品。該作在 1960 年與 2002 年皆被改編為電影，不過 2002 年版最後多加了許多與原著無關的原創內容，例如主角最後到了「超未來」（即我們原本的世界滅絕，地球再歷經一次從恐龍到原始人到文明人類的輪迴）的故事。

故事內容主要講述一名年輕的大學教授兼發明家研究「時間機器」，回到過去，拯救被強盜殺害的未婚妻（《時光凶間》劇照）

3. 《連鎖蝶變》（The Butterfly Effect）

2004 年上映的《連鎖蝶變》也堪稱是燒腦穿越劇，所謂的「蝴蝶效應」指的是「原先看似無關緊要的小變化，到最後可能會導致起初無法預期的後果。」故事講述有悲慘童年的男主角長大後因為兒時創傷患有失憶症，所以他會利用寫日記來記錄自己的所作所為。有一天他發現他能藉由閱讀過去的日記，再靠「意識」穿越回到該篇日記的時間點，於是他開始設法改變過去，但卻造成無法預期的後果，例如弟弟殺死女友身陷囹圄；或是讓女友變成妓女；或是自己炸斷手腳，老媽壓力過大天天抽菸導致肺癌；或是不慎炸死小女友，被關入精神病院等…

2004 年上映的《連鎖蝶變》也堪稱是燒腦穿越劇。（《連鎖蝶變》劇照）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單】只有《天能》的穿越燒腦？10 部不能錯過的「時空旅行」電影片單！】