金雞獎公布入圍名單《少年的你》獲11項提名　鞏俐冇份爭影后

第33屆電影金雞獎提名名單昨日（7日）公布，頒獎禮將於今個月25至28日在廈門舉行。由曾國祥執導的《少年的你》獲最佳故事片、最佳導演、最佳編劇、最佳男女主角、最佳男女配角及最佳攝影等一共11項大獎的提名。

周冬雨早前憑《少年的你》奪得多個大獎，包括第39 屆香港電影金像獎最佳女主角獎、2019年度香港電影導演會最佳女主角獎。（《少年的你》劇照）

今屆電影金雞獎將於本月25至28日舉行，為期4日，活動比去年少了1天。昨日公布了金雞獎提名名單，《少年的你》、《白雲之下》、《奪冠》、《我和我的祖國》、《春潮》、《誤殺》獲提名最佳故事片。

《少年的你》獲最佳故事片、最佳導演、最佳編劇、最佳男女主角、最佳男女配角及最佳攝影等一共11項金雞獎大獎的提名。（《少年的你》官方宣傳海報）

電影《少年的你》一共獲11項大獎的提名，包括入圍最佳故事片、導演、編劇、男女主角、男女配角、最佳音樂、最佳剪輯等獎項。

現年19歲易烊千璽與黃曉明、大鵬、肖央、吳昱翰的前輩爭影帝，影后方面入圍的就有周冬雨、柳岩、祝希娟、任素汐、譚卓。

電影《少年的你》一共獲11項大獎的提名，包括入圍最佳故事片、導演、編劇、男女主角、男女配角、最佳音樂、最佳剪輯等獎項。（電影劇照）

頒獎典禮於28日舉行，剛好正是易烊千璽的20歲生日，有粉絲就指如果他最後能獲獎將會是今年最好的生日禮物。不過，對於另外4位前輩級演員，易烊千璽奪得影帝，相信有一定的難度。

由陳可辛執導的話題之作《奪冠》，最後入圍最佳故事片、導演、編劇及男配角等8項提名。（《奪冠》劇照）

而周冬雨早前已憑《少年的你》獲得第39 屆香港電影金像獎最佳女主角獎、2019年度香港電影導演會最佳女主角獎、第14屆亞洲電影大獎最佳女主角等大獎，今次贏面都不算小。但比較讓影迷驚訝的是，由陳可辛執導的話題之作《奪冠》，最後入圍最佳故事片、導演、編劇及男配角等8項提名，但主角鞏俐竟爆冷冇緣爭影后。