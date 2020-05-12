拒做「曾志偉之子」、16歲立志執導　叛逆曾國祥曾是《少年的你》

很多人唱衰香港已經沒了電影，但幸運的是出了一個曾國祥。 今年線上直播的第39屆香港電影金像獎，把影后頒給了今年28歲的周冬雨，她成了內地最年輕的金像、金馬雙料影后。雖然獎項有一定爭議，但不可否認，讓她拿下影后的《七月與安生》、《少年的你》兩部電影，都出自新銳導演曾國祥之手。 如果說曾國祥一開始被注意到是因為姓氏——他是電影圈大佬曾志偉的兒子，那先後被金馬、金像肯定，他已經靠自己博得了聲名。

在香港電影漸漸衰落、內地電影同質化嚴重的大環境中，曾國祥的出現，是觀眾的幸運。他在文本建構、演員表現、後期剪輯、商業與藝術的處理中都做到了遊刃有餘——以非本土化的視角關照社會，殘酷又溫暖，我們在青春物語的憂傷中看到亮光和希望，我們的青春片從未呈現過這樣的顏色。

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在網路上看到曾國祥的照片，帥氣得不像導演，更無法從外貌上聯想到他是曾志偉的兒子。曾國祥不喜歡別人提起父親，這會讓人覺得他父幹上位。所以他拍有現實意義和社會意義的東西，希望擺脫父親曾經電影中的低級趣味，展現比父親更大的格局。

很不幸，我是曾志偉的兒子

曾志偉早年是足球運動員，16歲時便曾代表香港到韓國踢青年杯。七十年代，曾志偉因為踢球認識了劉家良，誤打誤撞進入影視圈，那時正是香港電影的黃金時代，只要肯捱苦，很多人都能成為一代巨星，比如成龍、洪金寶。

曾志偉從跑龍套開始，之後又當了製作人、導演、編劇，拍了《最佳拍檔》這類爆紅的電影，一躍成為香港影視圈的大佬。

曾志偉憑1991年的《雙城故事》奪得首座金像影帝（《雙城故事》劇照）

曾國祥是曾志偉第二任妻子宋麗華生下的兒子，之後，他母親還生下了弟弟曾國猷。曾國祥10歲那年，母親帶他移民加拿大，曾志偉多年後在採訪中說：「我一早就攤牌了，她有身家，我有自由」。言外之意，我賺錢給你花，不要干涉我。

曾國祥目睹了這個不靠譜父親的所作所為，他說：「很不幸，我是曾志偉的兒子。」

當有人說起他和曾志偉不一樣時，他會說「謝天謝地我和他不像。」知道父親曾經是足球運動員後，曾國祥再也不踢足球。而且，小時候他特別不喜歡看父親的電影，因為父親大多演一些流氓或欺負人的角色。但對父親的排斥，不能阻擋他對電影的熱愛。十六歲時，曾國祥和朋友在家裡喝酒，喝到一半，他突然大哭，對著天怒吼說：「我要做導演。」家人這才知道他的想法，曾志偉勸他：

愛好和事業要分開，如果沒有事業，你靠愛好也能活。如果沒有愛好，你靠事業也能活。可如果愛好和事業並到一起，失敗了，你怎麼活。 曾志偉

曾國祥聽從了父親的意見，大學時選了能拓展視野的社會學，然後修讀心理學、政治學、歷史等等。這段經歷讓他學會從不同的群體、角度去思考問題，比常人更有同理心。所以，當拿到《少年的你》這樣一個自己完全不熟悉的題材時，他是可以沉浸的。

在這部電影中，曾國祥非常清晰的進行了多維度、多層面的表達，受害者、施害者、旁觀者、執法者、原生家庭、教育體制都有涉及。易烊千璽說：他講戲特別好，會把角色理解的全面又飽滿，引導演員進入情境。

在這部電影中，曾國祥非常清晰的進行了多維度、多層面的表達，受害者、施害者、旁觀者、執法者、原生家庭、教育體制都有涉及。易烊千璽說：他講戲特別好，會把角色理解的全面又飽滿，引導演員進入情境（《少年的你》官方宣傳海報）

周冬雨在《少年的你》中，有一場戲是被討債的人砸門，她立刻關燈蹲在地上躲起來。周冬雨當時的反應是怕，但曾國翔告訴她，不能是怕，而是要猜。最後，陳念蹲在地上習慣的神情，比害怕更讓人心疼。

雖然學了社會學，但曾志偉明白兒子多年的心願。大三那年，曾國祥進入了陳可辛的電影公司。雖然表面上是位不靠譜的老爸，但為兒子挑選老師這件事情，他深思熟慮過。

1985年，成龍主演了一部電影《龍兄虎弟》，當時曾志偉是統管劇組的導演，23歲的陳可辛是製片助理。曾志偉賞識陳可辛，電影結束後把陳可辛招進自己的公司。後來陳可辛當了導演，拍第一部電影《雙城故事》時，曾志偉親自擔主演，並憑藉這部電影拿下了自己的第一個金像獎最佳男主角。

曾志偉是陳可辛的伯樂（網上圖片）

第二年，兩人聯手創立了九零年代最成功的獨立製片公司UFO，這個公司主要製作愛情文藝片，最成功的是那部留名青史的《甜蜜蜜》。相互成就讓這段友情更加牢固，曾志偉放心的把曾國祥交給陳可辛。

雖然是老友的兒子，但曾國祥進入陳可辛公司之後，並沒有特殊待遇。他從翻譯檔、做海報、沖咖啡、訂外賣的打雜開始，然後一步一步做到製片助理、場記、副導演。曾國祥回憶說： 那是一段難能可貴的時間，我現在對待電影製作認真細緻的態度，都是從陳可辛和許月珍（陳可辛御用監製）身上學來的。

後來，曾國祥拍《七月與安生》，陳可辛親自坐鎮監製，他說：「我在他旁邊看他做導演，就像當年他爸在旁邊看我第一天做導演一樣。」等到拍攝《少年的你》時，陳可辛雖然沒有親自監製，但他把許月珍借給了曾國祥。

曾國祥拍《七月與安生》，陳可辛親自坐鎮監製，他說：「我在他旁邊看他做導演，就像當年他爸在旁邊看我第一天做導演一樣。」等到拍攝《少年的你》時，陳可辛雖然沒有親自監製，但他把許月珍借給了曾國祥（IG@lajah）

在陳可辛公司打雜幾年後，曾國祥還是沒有當上導演，他有些猶豫，一度懷疑自己是否真的沒有天賦。這個時候，曾志偉又叫曾國祥去當演員，他的理由是：「我是從做演員開始的，做演員就能知道以前的吳宇森怎麼樣，現在的吳宇森怎麼樣，以前的徐克怎樣，現在的徐克怎樣。」於是，在曾志偉和吳君如、劉德華主演的電影《金雞》中，曾國祥演了一位盲人嫖客。

之後，他一度活躍在B級片的片場，出演了網癮青年、古惑仔、軟飯男、失業廢青等角色。演員身份的高光時刻是在《老笠》中擔任男主角阿平，人物荒誕、戲謔，非常有喜感。因為父親的關係，曾國祥並不喜歡這類角色，但這段經歷，讓他明白，出演各種角色是演員本分，並說「我之後都演這類角色，可能我生得似他。」

八年演員的經歷，讓曾國祥積累了很多表演經驗，那些撩妹的戲，易烊千璽演不來，曾國祥可以現場教學——畢竟，他之前也演了太多類似的角色。

周冬雨演陳念，因為性格過於外放，演起來需要努力克制，並不容易。曾國祥在片場能非常明確的告訴她，哪個表情，哪個小動作沒有到位，應該怎樣做。他豐富的表演經驗，直接導致了《少年的你》中採用了大量周冬雨和易烊千璽的特寫鏡頭，每個鏡頭都真實而有力。

而且，作為演員，他明白付出與回應的重要性，為了照顧周冬雨剃光頭的情緒，他帶著劇組的工作人員在拍完那場戲之後，一起剃了光頭。

而且，作為演員，他明白付出與回應的重要性，為了照顧周冬雨剃光頭的情緒，他帶著劇組的工作人員在拍完那場戲之後，一起剃了光頭（《少年的你》官方宣傳海報）

兒時的曾國祥是和外婆、媽媽、外婆上海幫的姐妹一起在加拿大長大的，童年最常聽到的是麻將聲，看她們吵架，聽她們喝醉酒說不開心的事。曾國祥長大後第一次看張愛玲小說時，覺得人物和對白都很熟悉：很像在說我外婆。

在女人之間成長的曾國祥，太瞭解女人的心事。第一部獨立執導的電影《戀人絮語》，他選擇講述五對男女之間的愛情故事，這部電影最動人的地方就是每個人對戀愛的態度和小心思，非常細膩。讓我印象最深刻的角色是洗衣店的阿芝，她每天抱著彭于晏的衣服，在幻想中和他戀愛。

除了父親、母親、外婆、陳可辛之外，曾國祥的人生中還有一位非常重要的人物，就是姐姐曾寶儀。曾寶儀是他的文藝啟蒙老師，十四五歲的時候，姐姐給他聽中國內地的搖滾樂，看村上春樹、岩井俊二、王家衛、奇斯洛夫斯基（Krzysztof Kieslowski）、米高·漢尼卡（Michael Haneke）的電影。所以，《七月與安生》有《兩生花》（The Double Life of Véronique）的影子。而《少年的你》陳念與陸小北的戀愛時光有《重慶森林》的影子都不奇怪。

2008年開始，曾國祥決定推掉演員的工作，安心做導演，用了兩年的時間寫出來自己的第一個劇本《戀人絮語》，寫完劇本的時候他身上只剩下幾十塊。之後，他和彭浩翔合作拍過短片《指甲鉗人魔》，但大多時候他仍在做演員。五年後，他拿到《七月與安生》的劇本，周冬雨和馬思純憑藉此片雙雙拿下金馬獎影后。四年後，曾國祥再次當導演，憑藉《少年的你》拿下金像獎最佳導演在內的八項大獎，還成功晉級了10億票房導演行列。

曾國祥這一路走來，我想用大器晚成、不疾不徐來形容他，邁入四十門檻才有了自己的代表作，這和他那一代的星二代謝霆鋒、房祖名、向佐比起來，真的差了很多。但能有今天的成績，誰能說和厚積薄發沒有關係？

打雜工、當場記、做演員，這一切都是他成為導演最珍貴的土壤，而這些經歷，全都有父親的庇護。曾志偉不是一個稱職的爸爸，花邊新聞一大堆，我對他沒有任何好感，但他做的最對的一件事，就是把曾國祥交給陳可辛，把曾寶儀交給張小燕。

他自己也笑稱：曾國祥有今天這樣的成績，就是因為他沒有我的影子。

家庭的破碎讓曾國祥飽嘗少年的憂傷，所以他想保護「少年」，因為成長是不可避免的「殺死那個少年」。 從16歲到41歲，20多年的努力，讓曾國祥終於能站在夢想的頂端。我最羡慕他的是，這麼多年來，他一直在朝著一個目標前進，當同齡人都忙著被社會化時，還在乾乾淨淨的追逐夢想，不被世俗打擾，他才是那個被命運寵愛的少年（《老笠》劇照）

家庭的破碎讓曾國祥飽嘗少年的憂傷，所以他想保護「少年」，因為成長是不可避免的「殺死那個少年」。

從16歲到41歲，20多年的努力，讓曾國祥終於能站在夢想的頂端。我最羡慕他的是，這麼多年來，他一直在朝著一個目標前進，當同齡人都忙著被社會化時，還在乾乾淨淨的追逐夢想，不被世俗打擾，他才是那個被命運寵愛的少年。

那句「你保護世界，我保護你」——何嘗不是曾國祥的前半生。