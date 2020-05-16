獨家專訪爾冬陞｜《少年的你》是合拍原罪？　「今屆冇咁情緒化」

《第39屆香港電影金像獎》受新冠肺炎疫情影響，除頒獎禮變成網上直播，其他如場刊、預告片等都有預常進行，當中短短3分鐘的預告片，推出後立即引起話題，網民力讚製作人，能夠從今屆入圍電影中抽出精警對白，剪輯成一條給香港人的預告片是神級，亦是對動盪的2019年作最好回應。 一條好香港的預告，為觀眾投下一個期望，期望本土電影可在今屆發光發亮，從而取得點點慰藉。結果是有發亮的，但就不及合拍片《少年的你》橫掃8獎成大贏家那麼耀眼。作為金像獎主席的爾冬陞導演，看到社會矛盾延伸到頒獎禮上，又如何應對？ 攝影︰陳順禎 影片拍攝︰詹郭敏 影片剪接︰呂榮棟

頒獎禮舉行一星期後，爾冬陞接受《香港01》獨家專訪。（陳順禎 攝）

「預告片過到電檢，還有甚麼問題？」

對於今屆金像獎預告片，坊間大獲好評，甚至笑言應將「最佳前接」頒予負責該片的朋友。作為主席，爾冬陞當然有事前過目，亦認同對好些人來說是一記心靈雞湯。「每人解讀方式不同，我不會說人家過份解讀，某些畫面的確會觸動到人去聯想其他事情……」

說到這，顯得有點欲言又止，「或者我講得直接點，藍的會說你是黃，黃的都會說你藍。有些解讀我都意料之外，例如最後一個鏡頭看到『風調雨順』，就是寄語香港可順順利利，但原來拿住支旗，站在屋頂上又會有第二個意思，我真的不知道可以有這麼多解讀。」

獨家專訪爾冬陞｜11分鐘的頒獎禮 「好多嘢做完大家未必感受到」

這一幕放在預告片片尾，是對香港的寄語。（金像獎預告片截圖）

有懷疑，以權位之重大可提出改動，但爾冬陞沒有，「這件事我交予年輕人去創作，最後亦經過整個製作組過目，本人覺得沒有太大問題。」原定預告本打算會放到戲院放映，故有製成品有拿去送檢。「條片過到電檢的，還有甚麼問題？預告片最主要就是講給大家知，5月6日金像獎會公布結果。」

點擊睇《金像獎》預告片畫面

+ 7 + 6 + 5

金像獎2020｜網民力讚送給香港人的預告 盤點3分鐘全對白出處

《少年的你》成大贏家被質疑

近年因為社會問題，香港電影在無意間變成本土與合拍的對立局面，感情投射多於理性欣賞。然後，一條跟大眾同步呼吸的預告片，為今屆香港電影金像獎掀起最引人入勝的序幕，只不過去到宣布一刻，合拍片《少年的你》橫掃8獎成大贏家。雖然兩者沒有必然關係，但亦令不少網民感到落差。

「近一兩年我都有觀察社會狀況對金像獎的影響，《十年》那一屆（第35屆，2015年）好明顯是情緒化，今屆反而令我覺得大家回歸專業層面。好老實，《少年的你》本身是具一定質素，你可以不喜歡這部電影，可以挑剔它劇情，亦有新聞指它抄襲，但整體而言它不是一部差的電影，是精心製作。」或許如坊間所指，合拍是有種「原罪」。爾冬陞︰「這是提升到另一層面討論，可能有人真的不喜歡合拍、不喜歡看、不會投，你不投我都沒辦法，所以我一直主張擴大選民人數，這便可取得平衡。」

《少年的你》以12項提名，贏得8個獎項成為大贏家，當中包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等等。（《少年的你》劇照）

主席心儀《叔‧叔》

身為主席，向來都不便公開個人投票意向，但今年在頒獎直播上，爾冬陞便公然向《叔‧叔》的區嘉雯「表白」，坦承是自己的女配心水，那麼這位嬸嬸又會否成功牽引到主席，愛上《叔‧叔》並投上最佳電影？「個人覺得《叔‧叔》這部電影題材較大，雖然部戲因資源問題比較簡陋一點，但我是投它做最佳電影。」是愛呀，主席！

公開個人投票意向，其實想講畀大家知，金像獎是冇人可以左右賽果。因為鄭秀文第六次落選影后，有傳媒便大造文章，指Sammi好幾年前因為沒有應約跟導演見面洽談合作，於是埋下仇恨種子，變成今天的果。

「說得罪爾冬陞所以拿不到獎？如果是真又不錯啊，最好我一個人決定所有獎項，大家都不用選，由我話晒事。金像獎好難去騎劫的，當中有太多個屬會，而且你騎劫來幹嗎？騎劫完你有更多功夫要做，搵自己笨。」

雖然是至受，但在宣布一刻爾冬陞竟將「區嘉雯」讀成「區靖雯」。「他是我近年講得最多的演員名，不斷跟行家讚她演技有多厲害，偏偏到宣布一刻讀錯。」（影片截圖）

爾冬陞坦言有立即向區嘉雯致歉，對方說不介意，並以一句「名字只是代號」來回覆。（陳順禎 攝）

候選電影「偷步」成風︰「暫不宜取消這種提名模式」

至於今屆另一爭議，就是太多「偷步」電影入圍，即是未正式在2019年上畫，只是在戲院上映5場公開售票場次供評審率先觀看，以達到最低的入圍門檻。當中《叔‧叔》、《金都》、《幻愛》、《麥路人》、《聖荷西謀殺案》就是以這種模式入圍。好處是萬一拿到獎項，對正式上畫時票房會有一定幫助。

爾冬陞︰「這門檻原意是保護一些藝術電影，但如果你拿到獎又幫助到票房的，香港電影金像獎是不會抗拒的。這情況於去年已經出現，董事局亦好嚴謹地開個會議討論，但由於我們片量不足，以今年計，如果刪掉這十多部偷步電影，最後就只剩下30多部競逐。當然，觀眾未看過欠投入感，我們是理解，但觀乎現時情況，實在不宜取消這種提名模式。」更重要是，來年第40屆金像獎，因為疫情令大量電影押段上映，候選片單已預期會更落泊，「偷步」作分分會再次成為候選名單的主力。

今屆入圍候選的未正式上畫電影