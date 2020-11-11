劉亞仁《無聲無息》增肥15公斤眼皮耷晒　自毀好身材換全片0對白?

34歲南韓青龍獎影帝劉亞仁在新片《無聲無息 소리도없이》挑戰0對白，自爆因此「失去背台詞的能力」，他還狂拆炸雞、雪糕等零食增磅，爆肥15公斤，為角色付出不少代價。

劉亞仁說：「首先嘴唇也變胖了，鼻子、眼皮也都有變胖，但是撇除『這是我的身體、我身上的肥肉』的想法，只是一心想做好視覺上的效果。以前會對於適合角色的體態或姿勢、步伐非常在意，但是這次為了增胖，而不得不把已經練好的身材努力地毀掉。」

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他肥到不像自己，直呼：「增重15公斤後，好像獲得到現在都沒有過的怪力，拍攝結束後又重新減肥了，現在比拍攝的時候少了20公斤。雖然也是為了下一部作品而減重的，如果不減肥的話，我覺得不是為了角色的形象而有所改變，就真的只是變胖的演員而已。」

劉亞仁由於疫情無法赴台宣傳，但是還是對台北夜市的食物有很大的興趣，尤其是大腸麵線最讓他好奇。至於最想合作的台灣影人，他點名名導侯孝賢：「他的《刺客聶隱娘》讓我印象很深刻，希望能快點和導演見面合作」。

劉亞仁指：「如果不減肥的話，我覺得不是為了角色的形象而有所改變，就真的只是變胖的演員而已。」（《無聲無息》拍攝花絮）

【同場加映】劉亞仁近日出演真人騷《我獨自生活》，提到已獨居15年，今次首次公開他居住的三層豪宅，他坦言每日上落樓梯行到膝頭痛，可見規模相當誇張：

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《#Alive》劉亞仁宅在家對抗喪屍設定新奇！看劇照3分鐘睇《#Alive》故事來龍去脈：

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