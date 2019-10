韓國演員劉亞仁在2015年以29歲之齡憑電影《思悼》成為最年輕青龍影帝,同年憑電視劇《六龍飛天》再奪下視帝寶座,作為演員演藝事業的成就和實力均有目共睹,但入行16年的他卻鮮少與女星傳緋聞,反而數度捲入同志疑雲,令他的性取向成疑。去年劉亞仁在內地出席活動期間,被目擊與三名男子現身上海的同志吧,更被揭露懷疑其中一名同行男子是他的「男朋友」。

劉亞仁在特別的日子曬出合照引起粉絲們遐想。(Instagram/@hongsick)

適逢周五(12日)是「國際出櫃日」,劉亞仁在個人IG上載與一名男子的親密合照,照片中劉亞仁的下巴緊貼男子的頭,男子則露出溫柔的笑容,二人看似十分親暱。據知該名男子是劉亞仁工作室旗下的藝術家權哲華,最近正在舉辦個人藝術展;劉亞仁又寫下:「Look at his eyes. Tango(藝術展名稱) partner, who was a sparring partner. Remember」引發大批網民遐想,紛紛在留言處留下心形Emoji以示祝福。