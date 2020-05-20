ALIVE｜劉亞仁孖朴信惠拍喪屍片　零通訊與世隔絕點求生？

韓國電影自推出《屍殺列車》後，好評熱潮至今仍未退減，不時掀起喪屍潮，時隔4年影迷期待已久的續集《屍殺半島》即將於今年暑假上映。事實上打後韓國亦推出不少跟喪屍有關的題材，包括《屍殺帝國》、《搶錢大屍殺》、Netflix劇《屍戰朝鮮》（Kingdom，前譯：李屍朝鮮）等，近日韓國又有新喪屍片要推出喇！

首爾全城斷網，冇得同人聯繫，如何自救？（電影海報）

由韓國知名演員劉亞仁、朴信惠主演的最新喪屍片《ALIVE》，近日公開兩張宣傳海報，上面寫着將會在6月上映。故事講述了市民在不明疫症下變得具有攻擊性，令到城市面臨失控，而被孤立在住所中的倖存者們在沒有上網Data、WIFI、SMS、打電話的情況下為生存需奮死搏鬥。

劉亞仁跟朴信惠首次合作。（劉亞仁 IG）

劉亞仁在戲中將會飾演與世隔絕、被逼入絕路的倖存者俊宇（音譯），而朴信惠就飾演被孤立在市中心的另一位倖存者俞彬（音譯）。在其中一張海報看到劉亞仁手持自拍神棍，希望有咁遠伸咁遠，為求收到訊號，不過另一張海報則寫着「大韓民國首爾，06:24am，切斷網路」，而在下層佈滿了向上望的喪屍，未知朴信惠是否透過手持的望遠鏡觀察到未被屍化的劉亞仁，更未知全城只剩兩人存活，十分期待兩人的故事發展。

唔通朴信惠用望遠鏡搵到劉亞仁？（朴信惠IG）

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