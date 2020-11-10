《鬼滅之刃》勢破《千與千尋》紀錄　宮崎駿執住垃圾回應︰沒有看

《鬼滅之刃》電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，即將在香港上映。電影在日本累創票房佳績，日前上映24天，已勁收204億日圓（約15.3億港元），入場人次更突破1,500萬。當地傳媒開始為它排位，現已登上日本電影史上最高票房第五位，目標更直指動畫大師宮崎駿的史上最賣座冠軍電影《千與千尋》。

動漫《鬼滅之刃》在全日本大受歡迎，電影版《鬼滅之刃無限列車篇》10月16日在當地上映，屢破住績，（《鬼滅之刃》劇照）

日媒有此推斷實屬正常，時關當年《千與千尋》取得308億日圓（約22.8億港元）票房紀錄，前後花了59天才去到200億日圓這位置，反觀《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，只需24日便創下200億日圓票房，成為日本史上最快破200億票房的電影。

《鬼滅之刃》大結局的決戰地點「無限城」。（《鬼滅之刃》劇照）

大師宮崎駿手執兩袋垃圾回應提問，相當戲劇性。（網上圖片）

有見大師神作將被取替，日本傳媒便走訪年屆79歲的大師，碰巧在其寓所遇到戴上口罩，手執兩袋垃圾，正前往清理。對於維持了19年的紀錄將被打破，宮崎駿直言與自己無關，記者再追問他可有看過《鬼滅》？大師宮崎駿答得爽快兼抵死：「沒有看，我基本上不看電視，亦不看電影，只是個執垃圾的退休阿伯。」

日本影史最高票房十大

1《千與千尋》308億日圓2001

2《鐵達尼號》262億日圓1998

3《冰雪奇緣》255億日圓2014

4《你的名字。》250.3億日圓2016

5《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》204.8億日圓（上畫中）2020

6《哈利波特：神秘的魔法石》203億日圓 2001

7《哈爾移動城堡》196億日圓2004

8《幽靈公主》192.1億日圓1997

9《跳躍大搜查線2：封鎖彩虹橋》173.5億日圓2003

10《哈利波特：消失的密室》173.0億日圓2002

木村心美是《鬼滅之刃》的忠實粉絲。（IG截圖）

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