鬼滅之刃｜台網紅鍾明軒突被取消配音工作　狠插：你可以離開世界

日本超人氣動漫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》10月30日在台灣上映，香港方面仍需多等半個月，11月12日才會在大銀幕上跟影迷見面，當中除了大熱角色竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助等人，當中還有一個引人注目的角色「鬼」魘夢，昨晚（5日）有「國際美人」之稱的台灣網紅鍾明軒以「本來應該是我配音！」出片。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》10月30日台灣上映，香港方面要等到11月12日。（官方海報）

鍾明軒在片中講到早在8月尾收到代理商「木棉花」的邀請，希望他能為反派「下弦之壹」魘夢配音，考慮到形象適合也相信他可以好好呈現，電郵中更講到「希望能藉由國際美人的正面形象，參與電影配音活動&出席電影特映會」。鍾明軒做了一連串的資料搜查了，也覺得角色跟自己很適合，因為魘夢是個性格惡劣，把別人的痛苦當樂趣看待，而最重點是他的聲音都是用一種很陰柔、怪裡怪氣的語調在講話，就這樣一聽也會覺得非鍾明軒莫屬。

鍾明軒於5日晚自爆「本來應該是我配音！」（網上擷圖）

然後在雙方都談妥了，配音班、正式錄音、電影特映會的行程都有時間表後，配音的工作被取消了，原來是因為「老闆的左右手」講到鍾明軒是位很敏感的人，又有政治立場，所以《鬼滅之刃》就不能跟他合作，而鍾明軒更直斥「老闆的左右手」為「失敗的人類」，自言：「我甚麼時候有過政治立場？如果你超過60歲，你可以離開這個世界上了，你可以直接退休，請不要倚老賣老，你底下的員工會很難做事。」

雖然鍾明軒方面跟木棉花的部分員工感到非常難過，但他仍是嬲到祝福「木棉花的公司可以儘早倒閉」。

鍾明軒嬲到祝福「木棉花的公司可以儘早倒閉」。（影片擷圖）

最後鍾明軒更為了有特意示範了要是他為魘夢配音會是怎樣的效果，而且他也有就兩極評論的網友提出三大疑問作出反擊，首先他知道自己不是專業配音員，況且電影單位找藝人、名人配音早已不是很新鮮的事，配音事前也會上堂，所以不成問題；現在公開事件的前提「請問對方有把尊重這兩個字先寫好嗎？」；再來就是對於邀約不等於簽約，人家也沒有違約的部分，他表示：「這也是我最討厭台灣人工作的通病，我方的時間就不是時間？我們的行程就不是行程？畢竟時間都排好了。」