鬼滅之刃｜傳橋本環奈演真人禰豆子　炭治郎關《半澤》大和田事？

日本超人氣動畫《鬼滅之刃》爆紅，劇場版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》勢頭超勁，在日本以短短10日就已經破百億日元票房（約7億5000萬港元），成為日本史上最高票房第10位，更加破了《千與千尋》以25日破百億的票房紀錄，早前香港方面，關智斌同衛詩雅都有cosplay成嘴平伊之助和竈門禰豆子，如果日本拍真人版的話，又會做邊位藝人呢？

《鬼滅之刃》拍真人版的話，大家心水人選會係邊個呢？（官方海報）

近日有日媒報道，其實電影公司方面已經着手製作《鬼滅之刃》真人版電影，同時都有日本網民票選心水演員，山崎賢人、橋本環奈、佐藤健、菅田將暉、神木隆之介、永野芽郁以及濱邊美波等人都有榜上有名，就連憑《半澤直樹》中大和田一角爆紅的香川照之，都似乎有打算安排其16歲兒子市川團子爭取出演！

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有日媒大爆，真人版的發行公司將與劇場版一樣為東寶，而且選角已經在進行當中，以上人選仍在商討當中尚未落實，隨時都會有變動的可能性。但看在《鬼滅之刃》爆紅的份上，而且深信仍會有一段長時間紅下去，所以非常有望推出第2季動畫。

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