里安納度狄卡比奧沙灘曬虎背熊腰大肚腩　再度崩壞變油膩大叔

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）最近與Emile Hirsch一起去到海灘遊玩，身型再次成為眾人焦點，外媒都指里安納度不用拍戲的時候，對自己相當寬容，網友就驚嘆男神再度發福，直情崩壞變成肥大叔。

里安納度狄卡比奧最近被拍到在沙灘度假，發福身型再度成為焦點。（Getty Images）

現年46歲的里安納度狄卡比奧剛過完生日，日前他與35歲的演員老友Emile Hirsch一起到美國馬里布的沙灘度假。二人合作拍過《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），在遊玩期間也有跟里安納度父親George DiCaprio見面。

里安納度狄卡比奧與35歲的演員老友Emile Hirsch曾合作過《從前，有個荷里活》。（《從前，有個荷里活》劇照）

里安納度穿起淺色寬鬆泳褲的他，明顯再度發福。在未脫掉白色上衣前，里安納度的肚腩已經相當明顯，大腿粗壯，虎背熊腰，脫下上身衣服後身型就更加表露無遺。

里安納度一直都喜愛到海邊遊玩，之前已多次被外媒拍到在外玩水，曾意外曝光肥胖身材，當時讓不少影迷驚嘆歲月催人。

網民今次看到里安納度再發福，變成「油膩大叔」都指難以接受昔日的男神變肥叔叔，笑指他是荷里活變肥而崩壞的表表者。

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