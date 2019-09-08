盤點里安納度狄卡比奧10大經典電影！《鐵達尼號》竟然榜上無名？

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）憑藉5次奧斯卡提名並以《復仇勇者》（The Revenant）抱走影帝寶座，確立了自己在荷里活甚至是全球影壇的地位，其中不乏與知名導演之間亦師亦友的關係，包含日前上映《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）的昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino），以及一手栽培他的馬田史高西斯（Martin Scorsese），皆產出許多膾炙人口的經典電影。

近年來，里安納度一直在關注人道主義以及環保議題，對於一個在全世界受各地影迷愛戴的影星來說，着實不易。然而，不只是電影的評價，里安納度至今也催生了近30億美金的全球票房，並且每次的角色都有鮮明特色，也證明了他的選劇本功力，趁着《從前，有個荷里活》仍然熱映中，知名權威電影網站『Indie Wire』選出了里安納度10部令人印象深刻的電影表演，此篇文章將帶着大家細數里安納度的經典角色。

＊以下排名按『Indie Wire』給出的順序排列

一、《華爾街狼人》

里安納度以和馬田史高西斯合作的《華爾街狼人》（The Wolf Of Wall Street）入圍2014年的奧斯卡最佳男主角，只可惜當時敗給《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）的馬修麥康納希（Matthew McConaughey），但好表現仍然可稱作當年的大遺珠。

里安納度飾演貪婪無度的股票經紀人佐頓貝福，在20世紀80年代後期開始猖獗，但逐漸墮落腐敗和自我毀滅。作為一個超級自大狂的角色，里安納度提供了他最有趣和最令人心碎的表演；然而，儘管貝爾福是一個可鄙的人物，但他是資本主義貪婪面向中最嚴重傾向的縮影，里安納度替這個角色灌注了激情與人性。

里安納度以《華爾街狼人》入圍2014年奧斯卡最佳男主角。（《華爾街狼人》劇照）

二、《娛樂大亨》

此片同樣是與馬田史高西斯合作，也入圍了2005年奧斯卡最佳男主角，當年敗給《Ray》的占美霍士（Jamie Foxx）。《娛樂大亨》（The Aviator）也入圍了該屆奧斯卡11項大獎，並抱走了最佳女配角等5項大獎。如同《華爾街狼人》，里安納度在本片中仍扮演一位億萬富翁，不過這次是航空大亨的角色。這角色充分體現了在通往莎士比亞式權力貪婪過程中的衰落與敗跡。

里安納度憑《娛樂大亨》入圍了2005年奧斯卡最佳男主角。（《娛樂大亨》劇照）

三、《復仇勇者》

終於，里安納度在2016年與「墨西哥三傑」Alejandro G. Inarritu合作的《復仇勇者》（The Revenant）拿下了演藝生涯第一座的奧斯卡影帝，在領獎致詞時，全場影人起立鼓掌致敬的畫面仍舊讓每位影迷印象深刻。里安納度透過片中角色將人與自然完美融合一體，建構出一場史詩級的野蠻表演，從冰天雪地、與野熊對抗再到裹馬屍，里安納度無不展現出毫無畏懼的面向，《復仇勇者》也成為里安納度在生態學上有意識的激進主義理想載體。

里安納度憑《復仇勇者》拿下了演藝生涯第一座的奧斯卡影帝。（《復仇勇者》劇照）

四、《黑殺令》

里安納度與昆頓的第一次合作，就是飾演《黑殺令》（Django Unchained）中的白人富豪惡棍。對於里安納度來說扮演這類壞人是一種風險，但他仍致力描繪出那種無法挽回的可怕人性；然而在昆頓的修正主義中，奴隸欺騙了這位白人富豪，以下犯上的濃厚氛圍充斥影片。片中里安納度的角色多次辱罵黑奴也令里安納度不自在，但在森姆積遜（Samuel L. Jackson）的開導下，他依舊完成了這次大膽且辛辣的演出。

里安納度與昆頓於《黑殺令》首次合作。（《黑殺令》劇照）

五、《不赦島》

同樣是與馬田史高西斯合作，在《不赦島》（Shutter Island）中里安納度挑戰懸疑驚悚題材，飾演一位來到瘋人院小島調查的警探，卻一步步走上陷阱最終無法自拔。里安納度詮釋了一個被黑暗所追逐的男人，他讓我們飄忽在真實和想像間的刀鋒上，並同時沈浸在馬田的視覺幻境中。本片創造出一幅充滿男性氣質的苦痛畫像，令人看的毛骨悚然。

里安納度於《不赦島》演技大爆發。（《不赦島》劇照）

六、《從前，有個荷里活》

與昆頓二次合作，目前仍在熱映中的《從前，有個荷里活》被『Indie Wire』排在第6名，里安納度表現了他迄今為止最具體驗性的喜劇表演，同時也藉由他所飾演的「準過氣」明星Rick Dalton，為作品添加一絲悲慘情緒，也為這個角色複雜的心境帶來一波騷動。在黑暗卻絢爛無比的1969年荷里活，為了應變時代潮流並重新找到自己的生存之道，Rick Dalton無法判斷自己是否真的開始走下坡，苦苦掙扎。某些程度上，或許和里安納度近年的心境有關。

里安納度於《從前，有個荷里活》與昆頓第二次合作。（《從前，有個荷里活》劇照）

七、《無間道風雲》

改編自香港經典警匪片《無間道》，同樣是里安納度與馬田史高西斯合作，《無間道風雲》（The Departed）在該屆奧斯卡順利抱走最佳影片、導演、改編劇本和剪輯4項大獎，堪稱當年最大贏家。本片的成功有部分要歸功於里安納度對波士頓警察學院新秀比利的堅韌描寫，他賦予這個角色在走向腐敗道路上的潮起潮落；而令人難忘的是，它以意想不到的發展作收。這種粗暴的表現有助定義這部獲最佳影片肯定作品的強大氣場，就像史高西斯本人一樣，同時也象徵演員表演成熟的關鍵轉折。

《無間道風雲》改編自香港經典警匪片《無間道》。（《無間道風雲》劇照）

八、《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》

改編自莎士比亞名着的《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》（Romeo and Juliet），故事聚焦在Montague及Capulet家族，兩大世仇家族在仇恨中爭鬥不休，但下一代的年輕人卻滋長出愛苗，引發悲劇。本片中的里安納度仍是青澀少年，利用男孩的俊俏外表及溫文儒雅的魅力，來體現命運多舛的羅密歐。這部電影也讓他成為當時青少年萬人迷的理想縮影，也能見到他展現出超凡魅力的演出，更等於直接宣布里安納度站穩影壇，並逐步成為舉世明星的象徵。

《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》中的里安納度仍是青澀少年。（《羅密歐與茱麗葉》劇照）

九、《邊緣日記》

同為年輕時期的里安納度作品，他在1995年的《邊緣日記》（The Basketball Diaries）中扮演因沉迷海洛因而墮落的籃球明星Jim Carroll，里安納度表現出沉溺於毒癮的破壞和瘋狂的絕望感，包括和麥克華堡（Mark Wahlberg）的對戲都起到相當良好的化學效應。對於任何演員而言，這是一個不安的領域，但年輕的里安納度能夠集中注意力，毫不炫技地完成表演，為他剛起步的職業生涯中提供了很好的能量。

《邊緣日記》里安納度是年輕時期的作品。（《邊緣日記》劇照）

十、《浮生路》

繼震古鑠今的《鐵達尼號》（Titanic）之後，2008年里安納度再度與琦溫斯莉（Kate Winslet）合作《浮生路》（Revolutionary Road），全片改編自以1950年代為背景的美國小說，描寫一段貌合神離的夫妻狀態，琦溫斯莉更以此片拿下該屆的金球影后。這部片很難不令人想像，如果《鐵達尼號》的Jack和Rose在劫難中倖存，並且日後為了追求美國夢而掙扎，但卻發現其核心的虛幻，人物的心境就可能會稍微了解現實的噩夢。里安納度在片中扮演Frank Wheeler──一個酒鬼和老煙槍，里安納度以偷偷摸摸的方式傳達出諸多遺憾。

里安納度在《浮生路》扮演一個酒鬼和老煙槍。（《浮生路》劇照）

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