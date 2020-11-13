【熱血合唱團】劉華親筆信曬超靚字迹　一堆戲名字體出自佢手筆

即將上映的港產片《熱血合唱團》，由《五個小孩的校長》導演關信輝執導、劉德華主演及監製，華仔為了這部電影十分賣力，近日片商公開一封由他撰寫的親筆信，除了內容夠熱血及正能量，更吸引人的是華仔的超靚字跡，其實眾所周知他寫得一手好字，但原來不少他參演的電影，都用上其字迹作為片名設計！

華仔為《熱血合唱團》寫親筆信，秀麗字迹獲網民激讚。（FB圖片）

華仔出名寫得一手好字。（資料圖片）

華仔在親筆信中寫道：

「在我們的成長過程中常常會遇到無數的惡意被誤解、被斥責、被打撃我們開始自卑、封閉、懷疑最後，我們忘記了怎麼愛自己本該閃閃發光的我們陷入了黑暗的谷底此時，多希望有一道光帶我們走出黑暗，找回自己…如果沒人給你那道光你就要努力成為自己的那道光如果你很難過就大聲唱出來你我都需要被治癒每個人都需要鼓勵所以，大聲唱吧！跟我們一起用歌聲治癒人生！」

以上充滿正能量的文字，代表著《熱血合唱團》想帶給觀眾的訊息，不過網民就將焦點放在華仔秀麗的字迹，大讚他才氣十足。其實華仔本身熱愛書法，經常於不同場合獻字，有指早年已加入香港書法協會，有好幾部電影更起用他的字迹作為片名字體設計。例如《殺破狼》、《墨攻》及紀錄片《爭氣》等，連已故好友梅艷芳的銅像下「香港的女兒」五個大字，都由華仔親自操刀。

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有傳華仔寫得一手好字，全因小時候家裡經營糖水店，他每天負責寫餐牌，寫得醜的話感到丟臉，於是他苦練寫字，成為了一大興趣。華仔除了為圈中好友提字，其字迹亦用作慈善用途，2004年他為台灣一家護老院獻出「善緣好運」墨寶作籌募興建費用，最後以80萬台幣拍賣出。

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