雷神４｜「星爵」基斯柏特確定加盟　與基斯咸斯禾夫再做鬥氣冤家

《銀河守護隊》的「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）終於確定要演出電影《雷神奇俠》系列第4集《Thor: Love and Thunder》，與「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）再續「情敵」的緣分，再爆笑鬥咀。

據外媒《The Hollywood Reporter》報道，基斯柏特確定演出《Thor: Love and Thunder》。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

據外媒《The Hollywood Reporter》報道，基斯柏特確定演出《Thor: Love and Thunder》，與基斯咸斯禾夫、「女雷神」妮妲莉寶雯，聯手對抗由基斯頓比爾飾演的大反派。

妮妲莉寶雯在《雷神奇俠4》成為「女雷神」。（Getty Images）

相信影迷都記得在《復仇者聯盟3》時，銀河守護隊的成員意外救起「雷神」，在飛船上「星爵」因為「嘉魔娜」對「雷神」的關心而呷醋，兩個大男人就像情敵般鬥嘴，非常爆笑。這次基斯柏特要加盟《雷神4》，相信會繼續大放笑彈。

加上在《復仇者聯盟4》的結尾，「雷神」登上了「星爵」他們的宇宙飛船，當時粉絲已深信這兩個角色將會有更深入的交流。

據知《雷神4》現時正在澳洲進行拍攝前期的籌備工作，預計明年初在澳洲開拍，新作繼續由擅長拍攝幽默喜劇的導演Taika Waititi執導，這兩個Marvel鬥氣冤家的新故事，令影迷們相當期待。《Thor: Love and Thunder》預計於2022 年2月11日上映。