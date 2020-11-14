鬼滅之刃｜10大最受歡迎角色　「國民妹妹」禰豆子人氣減唔入榜？

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》最近在香港上映，風頭一時無兩，在日本、全球各地上映票房都破晒紀錄。 《鬼滅之刃》作為目前全球最紅漫畫，擁有超高人氣和知名度，作品中出現過很多角色，無論是主角們定抑或鬼殺隊九柱都各有粉絲。而一向勁得人鍾意的禰豆子，在最近由日本人票選的排行榜上竟然無緣奪冠更跌出十大，難道禰豆子最近在日本人氣有減弱之危？趁電影已上映不如來看看頭十位網上呼聲最高、最受歡迎的角色。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》早前在日本上映時已上映後場場爆滿，香港的粉絲亦終於等到它上映，亦紛紛搶先入場觀看。

《鬼滅之刃》在全球爆紅，不同的角色都有各自的死忠擁護者，當中最受香港觀眾喜愛的一定要數可愛的禰豆子，這角色一直在不同的人氣排行榜上都毫無疑問取勝。

鬼滅之刃劇場版無限列車篇》早前在日本上映時已上映後場場爆滿，最近終於在香港上映。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》海報）

禰豆子竟在日本最新排行榜上跌出十大



但最近《週刊少年Jump》也公佈了最新角色人氣排名，該投票截至三月末，一共獲得了超過13萬次的投票數量，總共有110個角色一同參與，不過最終結果「禰豆子」竟然跌出十大，有粉絲慨嘆是這次排行榜的最大遺珠。

而另外一個日本媒體網站「gooランキング」對《鬼滅之刃》角色魅力進行投票，排行榜頭十位亦未有見到「禰豆子」，她竟然只排第11位，最新的票選結果出乎意料，甚至有網民驚訝難道「禰豆子」在日的人氣開始減退？

日本媒體網站「gooランキング」最近對《鬼滅之刃》角色魅力進行投票，「禰豆子」竟然跌出十大。（網上圖片）

事實上，「禰豆子」其實一直深受粉絲喜愛，甚至獲封為「國民妹妹」，她亦曾在人氣角色排行榜上連續奪冠，角色討喜、外型可愛亦成為系列中最多人Cosplay的一個。雖然最新的日本排行榜「禰豆子」一下子跌出十大，令不少粉絲驚訝，但其實據「DailyView網路溫度計」曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析針對「鬼滅之刃人氣角色」的數據，就獲得以下十大排名，「禰豆子」亦是遙遙領先排第一，成為最受歡迎的角色。

禰豆子一直是《鬼滅之刃》中最受歡迎角色之一。（《鬼滅之刃》劇照）

其實，《鬼滅之刃》的角色豐富，人物設定亦各具特色，各人或鬼都有自己的故事，趁電影火熱上映中，即刻來看看你心中的第一名到底有沒有上榜。

點擊即睇「禰豆子」重奪十大最受歡迎角色：