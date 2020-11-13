鬼滅之刃｜13角色星座大公開　摩羯座禰豆子靠堅強意志力冇變鬼

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》爆紅，隨後推出電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》再度掀起熱潮，昨日（12日）電影終於在港上映，首日開足800多場，單日票房大收300萬，已經贏咗《TENET天能》和《屍殺半島》的香港開畫紀錄，11月19日更會上映IMAX版本，再送出海報以及明信片，相信會再吸引影迷再睇多次！

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》將於11月19日推出IMAX版本。（Muse木棉花香港Facebook）

《鬼滅之刃》有不少角色，當中最受歡迎的有主角竈門炭治郎、竈門彌豆子、嘴平伊之助、我妻善逸、水柱富岡義勇、蟲柱蝴蝶忍等人，大家都會較為熟悉以及留意，雖然在動漫和電影中都不難睇出他們的性格，但單憑這點你又估唔估到佢哋係咩星座呢？事實上，角色在創作上似乎都有

有冇人估中炭治郎細係咩星座呢？（劇照）

作為長子的竈門炭治郎細細個就十分懂事，會幫忙媽媽照顧整家人，性格善良憨厚，不擅於講大話，而且一講大話就會很痛苦，為人十分固執，絕不會欠對方人情和金錢。生日為7月14日的炭治郎是巨蟹座，巨蟹座十分重視親情和友情，又擁有堅強定且強大的意志力，除了天資聰敏外，更富有同情心、熱心、溫柔體貼的特質，名副其實是位大暖男，更是彌豆子的暖男哥哥。

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