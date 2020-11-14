《鬼滅之刃》真人版今田美櫻搶先試鏡　硬撼橋本環奈做禰豆子

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大熱漫畫《鬼滅之刃》的電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在香港、日本、台灣爆紅，早前有指電影公司方面已經着手製作《鬼滅之刃》真人版電影，更令網民發起網上投票，大力支持心水人選，未知電影公司有否留意到公投結果呢？

禰豆子是《鬼滅之刃》中最受歡迎角色之一，難怪即使冇對白，都個個爭演真人版。（《鬼滅之刃》劇照）

原先網民大力推崇「千年一遇美少女」橋本環奈，演出竈門炭治郎的妹妹竈門禰豆子，講到似乎已經成真一樣。不過有指成功打入日本Oricon，一年一度「最想擁有面孔」排行榜十大的今田美櫻，已經跟電影公司進行試鏡，爭取演出禰豆子一角！

今田美櫻憑甜美笑容大獲男性粉絲喜愛。（寫真封面）

今田美櫻今年初推出最後一本水着寫真集《LAST SHOT》，點擊睇內頁靚相，以及其他精選圖片：

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加上今田美櫻有「福岡第一美少女」之稱，最近又獲各大日本電視台重用，火速上位成為一線花旦。目前今田美櫻、橋本環奈以及曾在日劇中cosplay禰豆子的永野芽郁，都是真人版禰豆子的強力候選人，最終角色究竟會落在邊個手上呢？

橋本環奈：

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永野芽郁：

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