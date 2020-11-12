鬼滅之刃劇場版無限列車篇︱香港首日開足840場　網民：感動到喊

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》爆紅，電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本上映24日，已經突破200億日圓（約15.3億港元）大關，成為日本史上最賣座電影第5位，下步將會挑戰由新海誠執導的《你的名字。》，只要再多50億日圓票房，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》就會再升一位，取代《你的名字。》的第4位位置！

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》今日終於在香港上映。（官方海報）

現時《千與千尋》以（308億日圓）排名首位，其次為《鐵達尼號》（262億日圓）、《魔雪奇緣》（255億日圓）、《你的名字。》（250億日圓）、《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》（截至11日累積逾210億日圓）、《哈利波特：神秘的魔法石》（203億日圓）、《哈爾移動城堡》（196億日圓）、《幽靈公主》（192億日圓）、《跳躍大搜查線2：封鎖彩虹橋》（173.5億日圓）以及《哈利波特：消失的密室》（173億日圓）。

有網民留言指炎柱對白太少。（《鬼滅之刃》擷圖）

據知，AV人氣女優三上悠亞都是《鬼滅之刃》的忠實粉絲，她亦表示自己已經入場睇咗《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》兩次撐場。台灣方面同樣票房大收，上映10日已收2.7億新台幣（約6750萬港元）。《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》今日（12日）終於在香港上映，各上院線首日上映場次多達840場，多間戲院一日開足20場，由早開到午夜場，照顧晒所有返工返學的朋友，更是近年難得一見的多場次電影！

三上悠亞都已經睇咗兩次喇！（三上悠亞IG）

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》單單一個早上已狂收160萬港元，大部份場次已經剩餘少量位置且售罄，相信《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在香港的票房必定會問鼎冠軍。事實上，日本傳媒都認為《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》的最終目標是超越動畫大師宮崎駿揚威奧斯卡之作《千與千尋》，不過有日媒就票房一事訪問宮崎駿時，正好他在執屋掉垃圾，他：「這事與我無關，跟票房之類的東西離遠點，工作現場和和氣氣的就好，全力以赴工作就可以了，我只是個在撿垃圾的退休老頭」。

《千與千尋》憑308億日圓票房排名日本史上最賣座電影冠軍。（電影劇照）

有不少網民已經搶閘睇戲，講到今集背景是古今交集的日本大正年代，所以感覺上頗為新鮮，同時有人講到因為炭治郎的對白感動到喊出嚟、睇完就知炭治郎成長了很多，反之都有人批評炎柱對白太少，最後大戰畫面比想像中差，但就大讚主題曲《炎》非常好聽！