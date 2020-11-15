史泰龍加盟新版《自殺特攻》　與導演好老友曾演《銀河守護隊2》

由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn執導的新版《自殺特攻》電影於本年初已完成拍攝，現正進行後期製作。除了「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、Jai Courtney及Joel Kinnaman等原有班底，新版電影加入了不少新卡士，當中包括Idris Elba及John Cena等著名演員，近日導演再宣布有一超級巨星加盟！

James Gunn近日在Instagram宣布史泰龍加盟新版《自殺特攻》電影。（IG圖片）

James Gunn近日在Instagram宣布動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）加盟新版《自殺特攻》電影，他上載跟史泰龍的合照，並留言謂：「一向喜歡跟老友史泰龍合作，今天為《自殺特攻》開工亦不例外。雖說他是位標誌性的電影明巨星，大部份人都不知道他是位了不起的演員。」

新版《自殺特攻》暫定明年8月在北美上映。（雜誌封面）

史泰龍與James Gunn交情甚篤，他曾客串對方執導的《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2），扮演「Stakar Ogord」一角。