【新自殺特攻】James Gunn正式幫DC開工　Marvel Studios送上賀禮

由David Ayer執導的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）在2016年上映時，雖然全球票房高達7億4,600萬美元，但電影卻飽受批評。有見及此，華納兄弟決定找來曾因發表不雅言論而遭迪士尼辭退的《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列電影導演James Gunn執導新版《自殺特攻：超能暴隊》，希望可以把《銀河守護隊》系列電影的好評帶到DC電影中。 早前新版《自殺特攻：超能暴隊》正式開機拍攝，Marvel Studios為導演送上禮物祝賀，十分有趣兼窩心。

James Gunn（右2）因不當言論遭迪士尼解僱，但獲「嘉魔娜」素兒蘇丹娜（左1）及「星爵」基斯柏特（左2）力撐。（Getty Images）

美國導演James Gunn在去年7月20日，被網民翻出他在10年前於Twitter發表一些關於戀童癖和強姦的不當言論。雖然他當時立即道歉，而劇組上下，包括「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）及「嘉魔娜」素兒蘇丹娜（Zoe Saldana）都力撐導演，但James Gunn最後在7月31日仍遭迪士尼解僱，並除去《銀河守護隊3》導演一職。約兩個多月後，華納兄弟宣布James Gunn將成為新版《自殺特攻：超能暴隊》導演兼編劇。

沒想到，今年3月中，迪士尼突然宣佈重新委任James Gunn為《銀河守護隊3》導演，但由於James Gunn與華納兄弟落實開拍新版《自殺特攻：超能暴隊》，《銀河守護隊3》被迫延後上映。《銀河守護隊3》原定在今年1月開機拍攝，目前被推遲到2020年。