【自殺特攻2】瑪歌羅比「小丑女」進化史　極低胸最新造型曝光

2016年上映的DC電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）口碑欠奉，只紅出一個由瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的「小丑女」（Harley Quinn），其外傳《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Harley Quinn: Birds of Prey）現正上映，但同樣有不少影迷指作品令人失望，後悔入場，連帶效應未知會否《新自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad）呢？

估唔到小丑女揹重飛竟然吸引唔到觀眾入場。（電影劇照）

近日由James Gunn執導的《新自殺特攻：超能暴隊》現已投入拍攝當中，12日有影迷拍到瑪歌羅比在戲中兩個最新造型，而且衣服更有別於《自殺特攻：超能暴隊》和《猛禽暴隊：解瘋小丑女》兩套作品，吊帶超低胸紅色長裙配上類似黑紅色的貝雷帽，即時令人想起小丑女漫畫中的經典造型，另外有影迷指出小丑女的打扮似乎是去參加葬禮。

小丑女將頭髮染成半紅半黑，看來又會有一班追隨者跟染！（Quinnofdiamonds圖片）

點擊睇3套小丑女有咩分別：

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除了小丑女在造型上有大改變，將半粉紅半粉藍的髮色改為半紅半黑外，一段影片更拍得她出門後手持長茅登上的士，未知她過往的專用武器會否由棒球棍和木槌改為長茅。另外有指有「小丑女」的三套電影都代表着她人生的不同階段，雖然三套電影都不是直接聯繫在一起，但有趣的是你會看到她先跟小丑熱戀的一面、再到分手後她的失落與自強、至於在她自強後過多幾年又會怎樣呢？似乎在《新自殺特攻：超能暴隊》中又可以看到不一樣的小丑女。

《自殺特攻2》小丑女最新現場片段：